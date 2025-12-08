Liverpool, Salah e Chiesa non convocati per l'Inter: la decisione di Slot

Liverpool, Salah e Chiesa non convocati da Slot per la sfida con l'Inter

In vista della sfida con l'Inter di Cristian Chivu, Arne Slot ha confermato l'assenza di Momo Salah e Federico Chiesa, esclusi per motivi differenti dall'elenco dei convocati: "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah - ha ammesso il manager del Liverpool a Sky Sport - per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è stata questa: non è stato convocato, non sarà della partita. Le condizioni di Chiesa? Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà", ha rivelato l'ex Feyenoord.