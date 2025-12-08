Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Liverpool, Salah e Chiesa non convocati per l'Inter: la decisione di Slot

È ufficiale l'esclusione dell'ex attaccante di Roma e Fiorentina, dopo le dichiarazioni rilasciate a pochi giorni dalla sfida di Champions a San Siro
2 min
TagsSalahChiesaLiverpool

Mohamed Salah e Federico Chiesa non convocati per Inter-Liverpool, sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions. I due attaccanti della squadra di Arne Slot non sono partiti per Milano alla vigilia del match in programma a San Siro domani alle ore 21. Per quanto riguarda l'egiziano, pesano le dichiarazioni rilasciate nel dopo gara di Leeds-Liverpool.

Liverpool, Salah e Chiesa non convocati da Slot per la sfida con l'Inter

In vista della sfida con l'Inter di Cristian Chivu, Arne Slot ha confermato l'assenza di Momo Salah e Federico Chiesa, esclusi per motivi differenti dall'elenco dei convocati: "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah - ha ammesso il manager del Liverpool a Sky Sport - per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è stata questa: non è stato convocato, non sarà della partita. Le condizioni di Chiesa? Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà", ha rivelato l'ex Feyenoord.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Bufera Salah a LiverpoolSalah vuole l'esonero di Slot

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS