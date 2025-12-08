Salah fuori rosa, Alisson: "È una vicenda tra lui e il Liverpool"

Salah escluso da Slot, Alisson: "Dispiace, ma è una vicenda tra lui e il club"

Così Alisson Becker ai microfoni di Sky Sport, una volta chiamato in causa sulla vicenda Salah alla vigilia di Inter-Liverpool: "Questa situazione non è mai facile ma fa parte del calcio. Per lui c'è l'amore del club, dei tifosi e dei giocatori. È una vicenda tra Salah e il club, noi siamo con la testa all'Inter, sfida più impegnativa per noi in questo momento. Di questa situazione mi dispiace perchè Salah è una leggenda del Liverpool. Personalmente ho un ottimo rapporto con lui. Penso che il rapporto si possa recuperare, - ha aggiunto l'ex portiere della Roma - nulla non si può recuperare. Spero che accada per il rispetto che ho per Salah, il club ha fatto molto per lui e viceversa con numeri impressionanti".