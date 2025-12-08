Salah fuori rosa, Alisson: "È una vicenda tra lui e il Liverpool"
In casa Liverpool tiene banco la querelle che vede protagonista Mohamed Salah, escluso da Arne Slot dall'elenco dei convocati per la sfida di Champions League con l'Inter di Cristian Chivu. Un caso che coinvolge anche il resto dello spogliatoio, che ha perso in queste ore uno dei suoi punti di riferimento. Ne è consapevole anche Alisson Becker, uno dei veterani del gruppo dei Reds.
Salah escluso da Slot, Alisson: "Dispiace, ma è una vicenda tra lui e il club"
Così Alisson Becker ai microfoni di Sky Sport, una volta chiamato in causa sulla vicenda Salah alla vigilia di Inter-Liverpool: "Questa situazione non è mai facile ma fa parte del calcio. Per lui c'è l'amore del club, dei tifosi e dei giocatori. È una vicenda tra Salah e il club, noi siamo con la testa all'Inter, sfida più impegnativa per noi in questo momento. Di questa situazione mi dispiace perchè Salah è una leggenda del Liverpool. Personalmente ho un ottimo rapporto con lui. Penso che il rapporto si possa recuperare, - ha aggiunto l'ex portiere della Roma - nulla non si può recuperare. Spero che accada per il rispetto che ho per Salah, il club ha fatto molto per lui e viceversa con numeri impressionanti".