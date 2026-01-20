Cinque italiane in Champions: la situazione del ranking Uefa dopo le partite di Napoli e Inter

Copenaghen-Napoli 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

La posizione dell'Italia dopo i match di Napoli e Inter

L'Italia, che al momento ha a disposizione quattro posti in Champions League, per ottenerne un quinto dovrà chiudere tra le prime due del ranking Uefa stagionale. Un'impresa non facile, visto che al momento resta al quinto posto. Archiviati gli impegni di Napoli e Inter nella 7ª giornata della fase campionato, domani (21 gennaio) toccherà invece alla Juve (allo Stadium contro il Benfica di Mourinho) e all'Atalanta (in casa contro l'Athletic Bilbao). Giovedì (22 gennaio) saranno poi Roma e Bologna ad andare a caccia di altri punti preziosi per l'Italia nella 7ª giornata della fase campionato di Europa League: i giallorossi ospiteranno lo Stoccarda all'Olimpico, i rossoblù riceveranno la visita del Celtic al Dall'Ara. Ferma al momento la Conference League, che dopo la conclusione della fase campionato, riprenderà con gli spareggi in programma giovedì 19 e giovedì 26 febbraio (in corsa la Fiorentina che sfiderà i polacchi dello Jagiellonia, con il match di ritorno in programma al Franchi).

Questo il ranking stagionale Uefa per nazioni aggiornato dopo le gare di Champions League andate in scena oggi:

1) Polonia (3/4) - 13.625

2) Inghilterra (9/9) - 13.263

3) Germania (7/7) - 11.857

4) Cipro (3/4) - 11.406

5) Italia (7/7) - 11.321

6) Spagna (8/8) - 11.312

7) Portogallo (4/5) - 11.000

8) Francia (7/7) - 10.428

9) Grecia (4/5) - 9.900

10) Danimarca (2/4) - 9.375