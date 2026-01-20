Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Cinque italiane in Champions: la situazione del ranking Uefa dopo le partite di Napoli e Inter

Come cambia la classifica che determinerà l'assegnazione di un posto in più nella prossima edizione al termine dei match delle squadre di Conte e Chivu: i dettagli
4 min
TagsChampions LeagueRanking Uefanapoli

ROMA - Serata amara per il calcio italiano in Champions League. Il pareggio del Napoli a Copenaghen e la sconfitta dell'Inter a San Siro contro l'Arsenal costano infatti punti pesanti nel ranking Uefa stagionale per nazioni, che stabilirà quali federazioni otteranno un posto aggiuntivo nella prossima edizione della massima competizione continentale per club.

Copenaghen-Napoli 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Inter-Arsenal 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

La posizione dell'Italia dopo i match di Napoli e Inter

L'Italia, che al momento ha a disposizione quattro posti in Champions League, per ottenerne un quinto dovrà chiudere tra le prime due del ranking Uefa stagionale. Un'impresa non facile, visto che al momento resta al quinto posto. Archiviati gli impegni di Napoli e Inter nella 7ª giornata della fase campionato, domani (21 gennaio) toccherà invece alla Juve (allo Stadium contro il Benfica di Mourinho) e all'Atalanta (in casa contro l'Athletic Bilbao). Giovedì (22 gennaio) saranno poi Roma e Bologna ad andare a caccia di altri punti preziosi per l'Italia nella 7ª giornata della fase campionato di Europa League: i giallorossi ospiteranno lo Stoccarda all'Olimpico, i rossoblù riceveranno la visita del Celtic al Dall'Ara. Ferma al momento la Conference League, che dopo la conclusione della fase campionato, riprenderà con gli spareggi in programma giovedì 19 e giovedì 26 febbraio (in corsa la Fiorentina che sfiderà i polacchi dello Jagiellonia, con il match di ritorno in programma al Franchi).

Champions League: la classifica aggiornata

Champions League: risultati, tabellini e calendario

Ranking Uefa, la classifica aggiornata

Questo il ranking stagionale Uefa per nazioni aggiornato dopo le gare di Champions League andate in scena oggi:
1) Polonia (3/4) - 13.625
2) Inghilterra (9/9) - 13.263
3) Germania (7/7) - 11.857
4) Cipro (3/4) - 11.406
5) Italia (7/7) - 11.321
6) Spagna (8/8) - 11.312
7) Portogallo (4/5) - 11.000
8) Francia (7/7) - 10.428
9) Grecia (4/5) - 9.900
10) Danimarca (2/4) - 9.375

 

 

 

