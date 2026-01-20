Copenaghen-Napoli, diretta Champions League: segui la sfida live 

Il Napoli si gioca a Copenaghen le chance per blindare gli spareggi di Champions League . Entrambe le squadre hanno sette punti e occupano rispettivamente la 23ª e la 24ª posizione. Conte deve far fronte alle numerose assenze, tra cui Neres, Politano e Rrhamani. Un sorriso glielo strappa Lukaku, che torna a disposizione anche se andrà in panchina. Il 28 gennaio gli azzurri giocheranno l'ultima giornata in casa con il Chelsea.

21:13

11' Hojlund sfiora il gol

Che azione di Hojlund, che rientra e calcia a giro con il destro dal limite: la palla esce di pochissimo sopra la traversa.

21:10

7' Milinkovic-Savic rischia in uscita

Milinkovic-Savic rischia con un'uscita su Cornelius, che lo anticipa, poi è bravo Gutierrez a sbrogliare la situazione.

21:02

1' - Iniziata

Fischio d'inizio nel gelo di Copenaghen, batte il Napoli.

20:55

Tutto pronto per l'inizio della sfida di Champions, Copenaghen-Napoli

Tutto pronto per l'inizio della sfida a Copenaghen. Le squadre stanno per scendere in campo.

20:39

Manna: "Mercato? Stiamo facendo delle operazioni"

Le parole di Manna a Sky Sport prima di Copenaghen-Napoli: “Hojlund è un grandissimo professionista, torna qui a casa per una gara importante. Ha fatto due gol qui l'anno scorso, speriamo li faccia anche stasera. Sicuramente il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, non modifica nulla per quanto riguarda la norma. Per noi è importante perché è un obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione, è quello che ci auspichiamo. Mercato? Stiamo facendo alcune cose, operiamo per sfortuna con delle limitazioni. Cercheremo di far quadrare le cose cercando di migliorare e allungare la rosa perché siamo corti ora, specialmente davanti cove ci mancano tanti giocatori importanti. Politano e Neres sono out, Lukaku sta rientrando. Speriamo di recuperare Anguissa già nel weekend”.

20:33

Vergara: "Porto la fame e l'essere napoletano"

"Quando facevo il raccattapalle, ero io a gridare l’urlo della Champions a centrocampo, da giocatore è ancora più emozionante. Sicuramente porto la fame e l'essere napoletano, poi con tutti i tifosi che sono arrivati, tantissimi, è più facile: ci daranno una mano".

20:14

Conte: "Consapevoli delle difficoltà"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Copenaghen: "La sensazione di una squadra concentrata che sa che partita dovrà affrontare, sappiamo benissimo in che situazione siamo. Una squadra conscia della situazione e della classifica, pronti a combattere e affrontare ogni difficoltà. Perché gioca Vergara? Perché se lo merita. Io sono molto meritocratico, 18 anni o 35 non conta. Consigli particolari? Noi è giusto che ti aiutiamo e tu è giusto che ci dia una mano".

20:03

Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali

Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

19:45

Dove vedere Copenaghen-Napoli in tv

19:27

Duemila tifosi del Napoli a Copenaghen

I duemila tifosi del Napoli stanno già riempendo gli spalti dello stadio di Copenaghen. Non si sono fatti intimorire né dal gelo né dalla mancanza di voli diretti.

19:12

Le probabili formazioni di Napoli e Copenaghen

19:10

Copenaghen e Napoli, non ci sono precedenti

Non ci sono precedenti tra queste due squadre, sarà il primo incontro in assoluto.