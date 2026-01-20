Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Copenaghen
Copenaghen
    Napoli
    Napoli
      0 - 0
      17' 1° tempo
      Champions League - 20.01.2026
      Parken

      Arbitro Irfan Peljto
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Copenaghen
      0 - 0
      17' 1° tempo
      Napoli

      Copenaghen-Napoli, diretta Champions League: segui la sfida live 

      Conte cerca punti preziosi per centrare la qualificazione agli spareggi nel gelo dello stadio Parken, in Danimarca: tutti i dettagli
      Valerio Minutiello
      7 min
      napoli Champions League
      Aggiorna

      Il Napoli si gioca a Copenaghen le chance per blindare gli spareggi di Champions League. Entrambe le squadre hanno sette punti e occupano rispettivamente la 23ª e la 24ª posizione. Conte deve far fronte alle numerose assenze, tra cui Neres, Politano e Rrhamani. Un sorriso glielo strappa Lukaku, che torna a disposizione anche se andrà in panchina. Il 28 gennaio gli azzurri giocheranno l'ultima giornata in casa con il Chelsea.

      21:13

      11' Hojlund sfiora il gol

      Che azione di Hojlund, che rientra e calcia a giro con il destro dal limite: la palla esce di pochissimo sopra la traversa. 

      21:10

      7' Milinkovic-Savic rischia in uscita

      Milinkovic-Savic rischia con un'uscita su Cornelius, che lo anticipa, poi è bravo Gutierrez a sbrogliare la situazione.

      21:02

      1' - Iniziata

      Fischio d'inizio nel gelo di Copenaghen, batte il Napoli.

      20:55

      Tutto pronto per l'inizio della sfida di Champions, Copenaghen-Napoli

      Tutto pronto per l'inizio della sfida a Copenaghen. Le squadre stanno per scendere in campo.

      20:39

      Manna: "Mercato? Stiamo facendo delle operazioni"

      Le parole di Manna a Sky Sport prima di Copenaghen-Napoli: “Hojlund è un grandissimo professionista, torna qui a casa per una gara importante. Ha fatto due gol qui l'anno scorso, speriamo li faccia anche stasera. Sicuramente il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, non modifica nulla per quanto riguarda la norma. Per noi è importante perché è un obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione, è quello che ci auspichiamo. Mercato? Stiamo facendo alcune cose, operiamo per sfortuna con delle limitazioni. Cercheremo di far quadrare le cose cercando di migliorare e allungare la rosa perché siamo corti ora, specialmente davanti cove ci mancano tanti giocatori importanti. Politano e Neres sono out, Lukaku sta rientrando. Speriamo di recuperare Anguissa già nel weekend”.

      20:33

      Vergara: "Porto la fame e l'essere napoletano"

      "Quando facevo il raccattapalle, ero io a gridare l’urlo della Champions a centrocampo, da giocatore è ancora più emozionante. Sicuramente porto la fame e l'essere napoletano, poi con tutti i tifosi che sono arrivati, tantissimi, è più facile: ci daranno una mano".

      20:14

      Conte: "Consapevoli delle difficoltà"

      Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Copenaghen: "La sensazione di una squadra concentrata che sa che partita dovrà affrontare, sappiamo benissimo in che situazione siamo. Una squadra conscia della situazione e della classifica, pronti a combattere e affrontare ogni difficoltà. Perché gioca Vergara? Perché se lo merita. Io sono molto meritocratico, 18 anni o 35 non conta. Consigli particolari? Noi è giusto che ti aiutiamo e tu è giusto che ci dia una mano". 

      20:03

      Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali

      Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup 
      Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

      19:45

      Dove vedere Copenaghen-Napoli in tv

      Ecco dove si potrà vedere la sfida Copenaghen-Napoli in diretta tv alle ore 21. Leggi qui l'articolo 

      19:27

      Duemila tifosi del Napoli a Copenaghen

      I duemila tifosi del Napoli stanno già riempendo gli spalti dello stadio di Copenaghen. Non si sono fatti intimorire né dal gelo né dalla mancanza di voli diretti. 

      19:12

      Le probabili formazioni di Napoli e Copenaghen

      COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, Pereira, Lopez; Larsson, Madsen, Delaney, Elyounoussi; Cornelius, Dadason. Allenatore: Neestrup

      A disposizione: 31 Runarsson, 61 Buur 4 Garananga, 6 Hatzidiakos, 9 Moukoko 7 Claesson, 30 Achouri, 22 Zague, 36 Clem

      Indisponibili: Huescas, Mattsson

      Squalificati: - Diffidati: Hatzidiakos, Lopez

      NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. 

      Allenatore: Conte A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante 3 Gutierrez, 9 Lukaku, 17 Olivera, 27 Lucca 67 Prisco, 69 Ambrosino, 70 Lang 98 De Chiara

      Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi (fuori lista Uefa), Marianucci (fuori lista Uefa), Meret, Neres, Politano, Rrahmani

      Squalificati: - Diffidati: -

      19:10

      Copenaghen e Napoli, non ci sono precedenti

      Non ci sono precedenti tra queste due squadre, sarà il primo incontro in assoluto.

       

       

      19:08

      Il Napoli insegue la vittoria numero 100 in Europa

      Il Napoli oggi insegue la vittoria numero 100 in Europa e la prima in Champions fuori casa dopo cinque sconfitte consecutive, la serie esterna negativa più lunga dei maggiori tornei continentali. L’ultimo successo risale al 24 ottobre 2023 contro l’Union a Berlino: 819 giorni.

      Copenaghen

      Da non perdere

      Copenaghen-Napoli

