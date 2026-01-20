Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili

Serata amara per le italiane nel martedì di Champions League . Il Napoli pareggia al Parken di Copenaghen : 1-1, Larsson sulla ribattuta del rigore parato da Milinkovic-Savic risponde alla rete di McTominay . All' Inter non basta una buona prestazione per battere l'Arsenal . La capolista della Premier League vince a San Siro 3-1 con la doppietta di Gabriel Jesus e la rete di Gyokeres . Napoli e Inter sono state le prime due italiane a scendere in campo in questa penultima giornata della League Phase, perciò è tempo di combinazioni in vista di un'ultima giornata davvero imprevedibile .

Napoli, le combinazioni in vista della partita contro il Chelsea

Partendo dalla squadra di Antonio Conte, il pareggio non serve a niente ai fini della classifica e mette il destino del Napoli in mano ai risultati delle altre. Gli azzurri rimangono con gli stessi punti del Copenaghen, 8, e al 23esimo posto, stessa posizione con la quale avevano iniziano questa settima e penultima giornata di League Phase. Ora la situazione è particolarmente caotica con Psv, Olympiacos, Napoli e Copenaghen appaiate con gli stessi punti e per il momento qualificate. Però alle spalle ci sono Qarabag, Benfica, Pafos e Union Saint Gilloise che hanno una partita in meno: in caso di risultato positivo, tutte queste squadre sorpasserebbero il Napoli, buttandolo momentaneamente fuori dalla Champions League. Di Lorenzo e compagni nell'ultima giornata di League Phase ospiteranno al Maradona il Chelsea. Gli azzurri saranno obbligati a vincere, e potrebbe anche non bastare. Tutto dipenderà dai risultati del mercoledì delle squadre elencate in precedenza. Anche se le speranze erano già pochissime, l'aritmetica concedeva ancora il diritto di sognare un posto tra le prime otto. Ma con questo pareggio si chiudono tutte le porte per la qualificazione diretta agli ottavi.

L'Inter abbandona l'ottavo posto

Situazione diversa per l'Inter. Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, la squadra di Chivu viene buttata fuori dalle prime otto. La vittoria dello Sporting contro il Psg fa scivolare i nerazzurri al nono posto e il risultato di San Siro complica le cose. Anche perché mercoledì giocheranno Atletico Madrid, Liverpool, Newcastle, Chelsea e Barcellona: tutte squadre che con una vittoria superebbero l'Inter con la possibilità che Chivu scivoli ancora più in basso. Quel che è certo è che i nerazzurri sono sicuri di un posto almeno ai playoff, ma ovviamente l'obiettivo rimangono gli ottavi. Una vittoria della squadra di Chivu in casa del Borussia Dortmund nell'ultima giornata aumenterebbe esponenzialmente le possibilità di qualificazione diretta, ma per le combinazioni esatte bisognerà aspettare le partite di Champions League del mercoledì della penultima giornata. Una certezza è che ai nerazzurri basterebbe un punto per conquistare aritmeticamente la parte alta del tabellone dei playoff.