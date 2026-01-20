Conte diretta dopo Copenaghen-Napoli: le dichiarazioni in tv e in conferenza stampa LIVE

23:39

Conte: "C'è da fare un grande 'mea culpa' e da essere arrabbiati"

Rabbia per Conte, deluso dal suo Napoli dopo il pari di Copenaghen: "Ci deve essere delusione, perché la partita si era messa nelle migliori condizioni e la vittoria ci avrebbe fatto compiere uno step inmportante verso la qualificazione ai playoff - ha detto il tecnico degli azzurri ai microfoni di 'Sky Sport' -. Avremmo tante attenuanti ma stasera non possono valere, perché eravamo in controllo e questa partita, per come si era messa, andava vinta. È la quarta partita di fila che facciamo fatica e questa gara forse dice che non siamo al livello di questa competizione. C'è da fare un grandissimo 'mea culpa' e da essere arrabbiati, perché forse non ci siamo resi conto della posta che c'era in palio. La partita si era messa in discesa e ce la siamo messi in salita da soli, mentre dovevamo vincere. Punto e basta".

23:34

McTominay: "Inaccettabile non aver vinto questa partita"

"Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile non averlo fatto. Questo è uno stadio difficile, ma avremmo dovuto segnare il secondo e anche il terzo gol". Lo ha detto a "Sky' il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, dopo il pareggio per 1-1 contro un Copenaghen rimasto in 10 al 35'. Lo scozzese ora guarda avanti: "Dobbiamo capire quali errori abbiamo commesso e migliorare, il Chelsea è un'ottima squadra e dobbiamo dare tutto per cercare di continuare in Champions League". Sull'emergenza infortuni: "Ci sono stati dei problemi fisici ed è raro che succeda così spesso ad un club. Ma dobbiamo continuare a migliorare e a far bene".

23:29

Champions League, chi sarà la prossima avversaria del Napoli

Sarà il Chelsea l'ultima avversaria del Napoli nella fase campionato di Champions League: mercoledì 28 gennaio i londinesi saranno ospiti degli azzurri di Conte, chiamati a vincere per sperare di strappare il pass per i playoff.

23:23

Di Lorenzo: "Approccio sbagliato nella ripresa e punti buttati via"

In attesa di Conte ha intanto parlato il capitano Di Lorenzo: "Avevamo fatto la cosa più difficile, che era trovare il vantaggio - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' -. Nel secondo tempo però siamo entrati in campo come se fossimo avanti 5-0 e in Champions League non ti puoi permettere di sbagliare l'approccio, perché al minimo errore paghi. Non aver vinto questa partita è un peccato, perché l'avevamo sbloccata e stavamo facendo una buona gara. Ci dispiace, perché sono punti buttati via per la classifica". Ora ci sarà la trasferta sul campo della Juve in campionato e poi a seguire la sfida contro il Chelsea al Maradona: "Con la Juve c'è una rivalità forte e sarà un match importante per il campionato. Questa e quella dopo in Champions League possono spostare una stagione e dovremo cercare di prepararle al meglio. Non siamo in tanti ma questo non deve essere un alibi".

23:13

Agli azzurri non è bastata la superiorità numerica dal 35'

Per vincere a Copenaghen al Napoli non è bastata la superiotià numerica dal 35', quando Delaney è stato espulso per un brutto fallo su Lobotka. In gol quattro minuti dopo con McTominay, gli azzurri sono stati infatti ripresi nel secondo tempo da Larsson, che si è fatto respingere un rigore da Milinkovic ma ha poi spinto la palla in rete in tap-in (72').

Copenaghen-Napoli 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

23:02

La classifica del Napoli dopo la gara di Copenaghen

Il pareggio sul campo del Copenaghen complica la corsa del Napoli alla qualificazione per i playoff di Champions League, ai quali accedono le squadre che chiuderanno la fase campionato dalla 9ª alla 24ª posizione (direttamente agli ottavi invece le prime otto). QUI LA CLASSIFICA

Copenaghen (Danimarca)