mercoledì 11 febbraio 2026
Superlega, ora è finita: l'accordo ufficiale tra Real Madrid e Uefa

La notizia giunge qualche giorno dopo l'uscita del Barcellona dal progetto
L'era della Superlega sembra oramai, definitivamente, giunta al termine. Dopo l'uscita dal progetto da parte del Barcellona nei giorni scorsi, anche il Real Madrid, ultima società rimasta a sostenere competizione, ha raggiunto un accordo con la UEFA e l'EFC (European Football Clubs) che "servirà a risolvere le controversie legali relative alla Superlega Europea" come dichiarato attraverso un comunicato ufficiale.

L'accordo tra la UEFA e il Real Madrid

Questo il comunicato pubblicato dal sito della UEFA: "A seguito di mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, la UEFA, l’EFC (European Football Clubs) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di principio per il benessere del calcio per club in Europa, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia. Questo accordo di principio servirà inoltre a risolvere le loro controversie legali relative alla Superlega Europea, una volta che tali principi saranno eseguiti e attuati".

