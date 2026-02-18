Felipe Melo prende in giro la Juve sui social: il gesto con la mano e la risata fanno impazzire i social

Istanbul continua a essere molto amara per la Juventus. Dopo la sconfitta del 2013 sotto la neve, anche nell'andata dei playoff di questa Champions League a festeggiare è il Galatasaray, che ha vinto per 5-2. Uno dei protagonisti della partita di tredici anni fa si è messo in mostra anche questa volta: stiamo parlando di Felipe Melo. Il brasiliano, doppio ex, sui social ha preso in giro la squadra di Spalletti attraverso dei video pubblicati sulle storie di Instagram.