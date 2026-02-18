Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Felipe Melo prende in giro la Juve sui social: il gesto con la mano e la risata fanno impazzire i social

L'ex centrocampista brasiliano ha celebrato la vittoria del Galatasaray. In carriera ha vestito il bianconero dal 2009 al 2011
1 min
TagsChampions LeagueFelipe MeloJuventus

Istanbul continua a essere molto amara per la Juventus. Dopo la sconfitta del 2013 sotto la neve, anche nell'andata dei playoff di questa Champions League a festeggiare è il Galatasaray, che ha vinto per 5-2. Uno dei protagonisti della partita di tredici anni fa si è messo in mostra anche questa volta: stiamo parlando di Felipe Melo. Il brasiliano, doppio ex, sui social ha preso in giro la squadra di Spalletti attraverso dei video pubblicati sulle storie di Instagram.

Felipe Melo prende in giro la Juventus dopo la sconfitta col Galatasaray

"Uno, due, tre, quattro, cinque". Felipe Melo fa la conta con le dita dei gol segnati dal Galatasaray. Quindi, fermatosi con la mano aperta, il brasiliano ha iniziato a urlare per celebrare la "manita" rifilata dai turchi alla Juventus. E pensare che Felipe Melo, ora quarantaduenne in carriera ha vestito anche la maglia bianconera per due stagioni, dal 2009 al 2011. 

