mercoledì 18 febbraio 2026
Mourinho furioso, la frase in tv sull'arbitro Taylor dopo Benfica-Real: "Vediamo se..."

L'allenatore portoghese ha fatto riferimento con una battuta al direttore di gara inglese protagonista in negativo della finale di Europa League tra Siviglia e Roma
Dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Da Luz nella gara di andata dei playoff di Champions League, il Benfica è chiamato al Bernabeu a rimontare il gol di Vinicius. A Lisbona l'ex della partita, José Mourinho, è stato espulso. Dopo la partita, il tecnico portoghese ha fatto riferimento con una battuta al direttore di gara inglese protagonista in negativo della finale di Europa League tra Siviglia e Roma: "Speriamo non mandino Taylor ad arbitrare".

Mourinho parla di Taylor e della finale di Budapest

La dichiarazione è avvenuta nella pancia del Da Luz ai microfoni di Sport TV. Con il direttore di gara inglese Anthony Taylor, il tecnico portoghese ha vari precedenti. Il più famoso risale al 2023, quando Taylor diresse tra le polemiche la finale di Europa League di Budapest, nella quale la Roma di Mourinho venne sconfitta dal Siviglia. L'allenatore, al termine della partita, si riferì a lui dicendogli: "Sei una disgrazia".

 

 

 

