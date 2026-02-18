Mourinho furioso, la frase in tv sull'arbitro Taylor dopo Benfica-Real: "Vediamo se..."

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Da Luz nella gara di andata dei playoff di Champions League, il Benfica è chiamato al Bernabeu a rimontare il gol di Vinicius. A Lisbona l'ex della partita, José Mourinho, è stato espulso. Dopo la partita, il tecnico portoghese ha fatto riferimento con una battuta al direttore di gara inglese protagonista in negativo della finale di Europa League tra Siviglia e Roma: "Speriamo non mandino Taylor ad arbitrare".