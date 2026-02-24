Dove vedere Inter-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orario
Inter-Bodo Glimt mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Chivu, senza l'infortunato Lautaro Martinez, sfidano i norvegesi di Knutsen e sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 3-1 subita nella gara di andata con i gol di Fet, Hauge e Høgh intervallati dal momentaneo pareggio firmato da Pio Esposito.
Inter-Bodo Glimt, data e orario
Inter-Bodo Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.
Dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv
Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).
Inter-Bodo Glimt, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Bodo Glimt anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibile scelte di Chivu e Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez; Acerbi, De Vrij, Dumfries, Darmian, C. Augusto, Cocchi, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Lavelli. Allenatore: Chivu.
Indisponibili: Calhanoglu, L. Martinez.
Squalificati: -.
Diffidati: Acerbi, Mkhitaryan, Bastoni, L. Martinez.
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Aleesami, Auklend, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Maatta, Chooly, Sjong. Allenatore: Knutsen.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Auklend, Berg.
