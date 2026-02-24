Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Inter-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le probabili formazioni di Chivu e Knutsen
TagsInterBodo GlimtChampions League

Inter-Bodo Glimt mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Chivu, senza l'infortunato Lautaro Martinez, sfidano i norvegesi di Knutsen e sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 3-1 subita nella gara di andata con i gol di Fet, Hauge Høgh intervallati dal momentaneo pareggio firmato da Pio Esposito.

Inter-Bodo Glimt, data e orario

Inter-Bodo Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv

Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).

Inter-Bodo Glimt, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Bodo Glimt anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le possibile scelte di Chivu e Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez; Acerbi, De Vrij, Dumfries, Darmian, C. Augusto, Cocchi, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Lavelli. Allenatore: Chivu.

Indisponibili: Calhanoglu, L. Martinez.

Squalificati: -.

Diffidati: Acerbi, Mkhitaryan, Bastoni, L. Martinez.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Aleesami, Auklend, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Maatta, Chooly, Sjong. Allenatore: Knutsen.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Auklend, Berg.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Inter-Bodo Glimt mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Chivu, senza l'infortunato Lautaro Martinez, sfidano i norvegesi di Knutsen e sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 3-1 subita nella gara di andata con i gol di Fet, Hauge Høgh intervallati dal momentaneo pareggio firmato da Pio Esposito.

Inter-Bodo Glimt, data e orario

Inter-Bodo Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv

Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).

Inter-Bodo Glimt, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Bodo Glimt anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Chivu litiga con un giornalista norvegeseLa Norvegia e le frecciate all'Inter
1
Dove vedere Inter-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le possibile scelte di Chivu e Knutsen

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS