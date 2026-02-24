Dove vedere Inter-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orario

Inter-Bodo Glimt mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League . I nerazzurri di Chivu, senza l'infortunato Lautaro Martinez , sfidano i norvegesi di Knutsen e sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 3-1 subita nella gara di andata con i gol di Fet , Hauge e Høgh intervallati dal momentaneo pareggio firmato da Pio Esposito .

Inter-Bodo Glimt, data e orario

Inter-Bodo Glimt è in programma oggi, martedì 24 febbraio, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv

Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Inter-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).

Inter-Bodo Glimt, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Bodo Glimt anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.