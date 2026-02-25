Champions League, le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di finale

Strepitosa rimonta dell' Atalanta, che batte 4-1 il Borussia Dortmund , rimedia alla sconfitta per 2-0 subita nel match di andata e ora attende il sorteggio degli ottavi di Champions League per sapere chi sfiderà tra Arsenal e Bayern Monaco . La Juve è chiamata a imitare la Dea con uno scarto di gol da recuperare ancora superiore: 5-2 per il Galatasaray . Se i bianconeri dovessero passare incontrerebbero Liverpool o Tottenham .

Sorteggio ottavi Champions League: data e orario

Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della Casa del Calcio Europeo, venerdì 27 febbraio alle ore 12.

Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.

Sorteggio, regolamento e calendario

Le squadre vengono abbinate in base al piazzamento nella fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Durante il sorteggio, quattro urne conterranno le coppie: si partirà dalle squadre classificate 7 e 8 fino ad arrivare alle prime due. La prima estratta di ogni coppia verrà inserita nel lato argento del tabellone, l’altra nel lato verde. Gli accoppiamenti sono già definiti in base al precedente sorteggio degli spareggi. Da quel momento le squadre seguiranno il percorso del tabellone fino alla finale: come nei turni precedenti, la squadra posizionata nella parte bassa dell’accoppiamento giocherà il ritorno in casa. La vincente del lato argento sarà designata come squadra di casa “nominale” in finale.