Champions League, le possibili avversarie dell'Atalanta negli ottavi di finale
Strepitosa rimonta dell'Atalanta, che batte 4-1 il Borussia Dortmund, rimedia alla sconfitta per 2-0 subita nel match di andata e ora attende il sorteggio degli ottavi di Champions League per sapere chi sfiderà tra Arsenal e Bayern Monaco. La Juve è chiamata a imitare la Dea con uno scarto di gol da recuperare ancora superiore: 5-2 per il Galatasaray. Se i bianconeri dovessero passare incontrerebbero Liverpool o Tottenham.
Sorteggio ottavi Champions League: data e orario
Il sorteggio si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della Casa del Calcio Europeo, venerdì 27 febbraio alle ore 12.
Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming
L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.
Sorteggio, regolamento e calendario
Le squadre vengono abbinate in base al piazzamento nella fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Durante il sorteggio, quattro urne conterranno le coppie: si partirà dalle squadre classificate 7 e 8 fino ad arrivare alle prime due. La prima estratta di ogni coppia verrà inserita nel lato argento del tabellone, l’altra nel lato verde. Gli accoppiamenti sono già definiti in base al precedente sorteggio degli spareggi. Da quel momento le squadre seguiranno il percorso del tabellone fino alla finale: come nei turni precedenti, la squadra posizionata nella parte bassa dell’accoppiamento giocherà il ritorno in casa. La vincente del lato argento sarà designata come squadra di casa “nominale” in finale.
- Arsenal contro Borussia Dortmund/Atalanta o Bayer Leverkusen
- Bayern Monaco contro Atalanta/Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen
- Liverpool contro Juventus/Galatasaray o Atletico Madrid
- Tottenham contro Galatasaray/Juventus o Atletico Madrid
- Barcellona contro PSG/Monaco o Newcastle
- Chelsea contro Monaco/PSG o Newcastle
- Sporting Lisbona contro Bodo Glimt o Real Madrid/Benfica
- Manchester City contro Bodo Glimt o Benfica/Real Madrid
Champions League, quando si giocano ottavi, quarti, semifinale e finale
Il calendario della Champions League dopo la conclusione dei playoff.
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
