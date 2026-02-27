Corriere dello Sport.it
Calendario Champions League: quando si giocherà Atalanta-Bayern e gli altri ottavi di finale, data e orario

Tutti gli appuntamenti delle prossime partite: quando la Dea sfiderà il Bayern Monaco e il possibile cammino europeo
2 min
TagsChampions Leagueatalanta-bayern monaco

È stato il giorno del calcio europeo. I sorteggi di Nyon hanno acceso l'attenzione dei maggiori club d'Europa, quelli impegnati nelle tre competizioni Uefa. L'Italia è stata ben rappresentata da Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina. Dopo gli accoppiamenti, che hanno abbinato alla Dea il Bayern Monaco in Champions, alla Fiorentina il Rakow in Conference, e che hanno decretato il derby italiano di Europa League Roma-Bologna, il sito ufficiale dell'Uefa ha svelato date e orari precisi di ogni sfida degli ottavi di Champions.

Il calendario Champions

L'Atalanta giocherà la partita di andata in casa contro il Bayern il prossimo 10 marzo alle 21, mentre il ritorno in Germania è fissato per il 18 marzo alle 21. Se la squadra di Palladino dovesse qualificarsi per i quarti di finale, sfiderebbe una tra Real e City (andata 7 o 8 aprile, ritorno 14 o 15 aprile). L'eventuale semifinale sarebbe contro Psg, Chelsea, Galatasaray o Liverpool. Dall'altra parte del tabellone, invece, Newcastle, Barcellona, Atletico Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e Arsenal. Di seguito lo specchietto completo di tutte le sfide con date e orari.

