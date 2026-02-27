Calendario Champions League: quando si giocherà Atalanta-Bayern e gli altri ottavi di finale, data e orario

È stato il giorno del calcio europeo. I sorteggi di Nyon hanno acceso l'attenzione dei maggiori club d'Europa, quelli impegnati nelle tre competizioni Uefa. L'Italia è stata ben rappresentata da Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina. Dopo gli accoppiamenti, che hanno abbinato alla Dea il Bayern Monaco in Champions, alla Fiorentina il Rakow in Conference, e che hanno decretato il derby italiano di Europa League Roma-Bologna, il sito ufficiale dell'Uefa ha svelato date e orari precisi di ogni sfida degli ottavi di Champions.