Il Bodo Glimt non fa record solo in campo: in Norvegia tutti pazzi per gli incassi dell'ultimo anno, ecco la cifra

Bodo/Glimt da record . Oltre ai risultati sul campo, il club norvegese sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro anche all'esterno del terreno di gioco. In termini economici, infatti, la società sta registrando introiti mai visti prima , complici le semifinali di Europa League raggiunte la scorsa stagione e le prestigiose vittorie messe a referto quest'anno in Champions League . Tra queste, le due grandi prestazioni contro l'Inter di Chivu ai playoff .

Bodo/Glimt da record: tutti pazzi per gli incassi dell'ultimo anno, ecco le cifre

Secondo quanto riportato dal quotidiano Avisa Nordland, analizzando i documenti dell'assemblea annuale pubblicati sabato scorso dal Bodo/Glimt, il club ha dichiarato ricavi pari a 808,8 milioni di corone norvegesi (72,3 milioni di euro), rispetto ai 360,5 milioni preventivati. Per quanto concerne l'utile, invece, il bilancio recita già 203,5 milioni di corone (18,1 milioni di euro), ben oltre gli 80 milioni previsti a inizio stagione. Del resto, dopo aver battuto Manchester City e Atletico Madrid nella League Phase, il Bodo/Glimt ha vinto due volte contro l'Inter ai playoff, tra andata e ritorno, arrivando così a toccare quota 600 milioni di corone (53,6 milioni di euro), guadagnate in Champions League in questa annata sportiva. Il prossimo 7 marzo, il tutto sarà formalizzato anche nel corso della riunione annuale del club, proprio all'alba del doppio confronto con lo Sporting Lisbona, valido per gli ottavi di finale della massima competizione continentale.