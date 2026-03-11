Incubo Bayern, in Germania aggiornano le tabelle e festeggiano: "Pubblico italiano ammutolito"

L'incubo delle italiane : il Bayern Monaco viene celebrato in Germania dopo il 6-1 a Bergamo contro l'Atalanta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League . Un successo larghissimo, quello ottenuto dagli uomini di Kompany alla New Balance Arena, grazie ai gol di Stanisic al 12', Olise al 22' e al 64', Gnabry al 25', Jackson al 52' e Musiala al 67'. Il gol di Pasalic al 93' è servito solo a ridurre lo scarto finale. I cinque gol di vantaggio con cui i tedeschi si presenteranno al match di ritorno, in programma mercoledì 18 marzo alle 21 rappresentano più di una seria ipoteca sul passaggio ai quarti. Servirebbe un'impresa agli uomini di Palladino per ribaltare il risultato all'Allianz Arena e in attesa della prossima sfida i quotidiani e le fan page ricordano le goleade del Bayern in Italia .

Dal 7-1 alla Roma ai 4-1 contro Lazio e Juve: il Bayern esaltato in Germania

Con una grafica, sull'account X di Die falsche 9, le vittorie con maggior scarto del Bayern contro le italiane, in Italia, vengono ricordate facendo un balzo indietro fino alla Champions League 2014/15 quando il Bayern travolse 7-1 la Roma all'Olimpico in Champions League: era il 21 ottobre 2014, si giocava per la vecchia fase a gironi (gruppo E) e il Bayern dilagò contro i giallorossi, all'epoca allenati da Garcia, grazie a una doppietta di Robben e alle reti di Gotze, Lewandowski, Muller, Ribery e Shaquiri. Di Gervinho il timbro sul momentaneo 1-5. Ieri è arrivato il secondo successo più largo del Bayern in Italia in Champions League.

Der Spiegel su Atalanta-Bayern: "Umiliazione, al 64' pubblico italiano ammutolito"

A completare il recap il 4-1 contro la Lazio, all'Olimpico, nell'andata degli ottavi di Champions League 2020/21 e un altro 4-1, ottenuto a Torino, contro la Juventus, nella fase a gironi della Champions 2009/10. Numeri a cui si sommano le parole del Der Spiegel che parla di una "umiliazione" aggiungendo: "Il Bayern era stato avvisato di questo avversario: il chiasso dello stadio di Bergamo e il pressing dell'Atalanta. Al 64° minuto di questa partita degli ottavi di finale di Champions League, il pubblico italiano è stato finalmente ammutolito".