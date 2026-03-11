Real Madrid-Manchester City diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVE
Big match al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Blancos che arrivano alla sfida dopo aver eliminati il Benfica ai playoff, mentre la squadra di Guardiola era già qualificata agli ottavi per aver concluso la League Phase tra le prime otto. Real e City che si sono già incontrate proprio nella prima fase del torneo con gli inglesi usciti vittoriosi dal Bernabeu grazie ai gol di Haaland e O'Reilly. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:30
Un po' di Italia in Real Madrid-Manchester City
Donnarumma non sarà l'unico italiano in campo in Real Madrid-Manchester City: infatti sul terreno di gioco del Bernabeu ci sarà anche Maurizio Mariani, direttore di gara della partita.
20:20
Pitarch, la mossa a sorpresa di Arbeloa dal vivaio
Arbeloa schiera titolare a sorpresa Thiago Pitarch. Scelta quasi obbligata per l'allenatore del Real Madrid viste le tante assenze a centrocampo e non solo. Ma il ragazzo è un profilo estremamente interessante: centrocampista centrale classe 2007, gioca con l'U19 della Spagna ed è un pilastro della seconda squadra dei Blancos in Primera Federacion, terza serie spagnola. Ha esordito con la prima squadra in questa stagione, due presenze in campionato (titolare nelle ultime due partite) e due in Champions (sempre subentrato con appena sette minuti in campo).
20:10
La storia infinita
Real Madrid e Manchester City si incontrano ancora una volta in Champions League: ecco gli esiti da considerare nella super sfida in programma al Bernabeu.
20:00
Dove vedere Real Madrid-Manchester City
Il Real Madrid ospita al Bernabeu il Manchester City di Pep Guardiola: tutte le info e i canali per vedere la partita in tv.
19:55
La formazione ufficiale del Manchester City
MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri; Savinho, Bernanrdo Silva, Doku; Haaland, Semenyo.
A disposizione: Trafford, Bettinelli, Stones, Aké, Ait-Nouri, Matheus Nunes, Reijnders, Nico Gonzalez, Foden, Marmoush, Alleyne, Cherki. Allenatore: Guardiola.
19:48
Real Madrid, la formazione ufficiale
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Brahim Diaz; Güler, Vinícius Júnior.
A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Carvajal, Raúl Asencio, Mendy, Manuel Angel, Gonzalo García, Palacios, Fran Garcia, Cestero, Camavinga, Mastantuono. Allenatore: Arbeloa.
19:45
Real Madrid-Manchester City, cresce l'attesa
Tutto pronto al Santiago Bernabeu per la sfida tra Real Madrid e Manchester City, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.
Estadio Santiago Bernabeu - Madrid