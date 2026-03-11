Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Real Madrid
Real Madrid
Manchester City
Manchester City
21:00
Champions League - 11.03.2026
Estadio Bernabéu

TabellinoCalendarioClassifiche
Real Madrid
21:00
Manchester City

Real Madrid-Manchester City diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVE

Big match al Bernabeu, Arbeloa sfida Pep Guardiola: aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsReal MadridManchester CityChampions League
Aggiorna

Big match al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Blancos che arrivano alla sfida dopo aver eliminati il Benfica ai playoff, mentre la squadra di Guardiola era già qualificata agli ottavi per aver concluso la League Phase tra le prime otto. Real e City che si sono già incontrate proprio nella prima fase del torneo con gli inglesi usciti vittoriosi dal Bernabeu grazie ai gol di Haaland e O'Reilly. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

 

20:30

Un po' di Italia in Real Madrid-Manchester City

Donnarumma non sarà l'unico italiano in campo in Real Madrid-Manchester City: infatti sul terreno di gioco del Bernabeu ci sarà anche Maurizio Mariani, direttore di gara della partita.

20:20

Pitarch, la mossa a sorpresa di Arbeloa dal vivaio

Arbeloa schiera titolare a sorpresa Thiago Pitarch. Scelta quasi obbligata per l'allenatore del Real Madrid viste le tante assenze a centrocampo e non solo. Ma il ragazzo è un profilo estremamente interessante: centrocampista centrale classe 2007, gioca con l'U19 della Spagna ed è un pilastro della seconda squadra dei Blancos in Primera Federacion, terza serie spagnola. Ha esordito con la prima squadra in questa stagione, due presenze in campionato (titolare nelle ultime due partite) e due in Champions (sempre subentrato con appena sette minuti in campo).

20:10

La storia infinita

Real Madrid e Manchester City si incontrano ancora una volta in Champions League: ecco gli esiti da considerare nella super sfida in programma al Bernabeu.

20:00

Dove vedere Real Madrid-Manchester City

Il Real Madrid ospita al Bernabeu il Manchester City di Pep Guardiola: tutte le info e i canali per vedere la partita in tv.

19:55

La formazione ufficiale del Manchester City

MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri; Savinho, Bernanrdo Silva, Doku; Haaland, Semenyo.

A disposizione: Trafford, Bettinelli, Stones, Aké, Ait-Nouri, Matheus Nunes, Reijnders, Nico Gonzalez, Foden, Marmoush, Alleyne, Cherki. Allenatore: Guardiola.

19:48

Real Madrid, la formazione ufficiale

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Brahim Diaz; Güler, Vinícius Júnior.

A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Carvajal, Raúl Asencio, Mendy, Manuel Angel, Gonzalo García, Palacios, Fran Garcia, Cestero, Camavinga, Mastantuono. Allenatore: Arbeloa.

19:45

Real Madrid-Manchester City, cresce l'attesa

Tutto pronto al Santiago Bernabeu per la sfida tra Real Madrid e Manchester City, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: fischio d'inizio in programma alle 21.

Estadio Santiago Bernabeu - Madrid

 

 

