Real Madrid-Manchester City diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVE

Big match al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Blancos che arrivano alla sfida dopo aver eliminati il Benfica ai playoff, mentre la squadra di Guardiola era già qualificata agli ottavi per aver concluso la League Phase tra le prime otto. Real e City che si sono già incontrate proprio nella prima fase del torneo con gli inglesi usciti vittoriosi dal Bernabeu grazie ai gol di Haaland e O'Reilly. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.