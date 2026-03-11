Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Donnarumma ipnotizza Vinicius e gli para il rigore: il brasiliano chiede scusa ai tifosi

Il portiere della Nazionale ha evitato al Manchester City di subire il quarto gol al Bernabeu contro il Real Madrid: il disappunto dell'attaccante brasiliano
4 min
TagsviniciusDonnarummaReal Madrid-Manchester City

Gol, emozioni, spettacolo: Real Madrid-Manchester City, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, non ha deluso lele aspettative e se gli uomini di Guardiola sono ancora aggrappati a un passivo meno pesante da rimontare è merito di Donnarumma. Dopo aver subito la tripletta dello scatenato Valverde, il portiere della Nazionale ha ipnotizzato Vinicius dal dischetto, parando il rigore del possibile 4-0 che lo stesso attaccante brasiliano si era guadagnato saltando l'estremo difensore azzurro che è stato ammonito dall'arbitro Mariani.

Vinicius amareggiato dopo il rigore parato da Donnarumma

Vinicius ha temporeggiato nella rincorsa prima di calciare, Donnarumma ne ha approfittato per capire dove avrebbe calciato tuffandosi con decisione sulla sua sinistra e respingendo il tiro dell'avversario. Vinicius, consapevole di aver mancato il colpo del possibile ko, anche in vista della sfida di ritorno, ha alzato una mano per scusarsi con i suoi tifosi. Visibilmente contrariato si è lasciato andare a una smorfia, ma è stato immediatamente consolato dai supporters dei Blancos, che gli hanno tributato un applauso di incoraggiamento.

Valverde scatenato: tripletta da urlo in Real Madrid-Manchester City

In vista del ritorno, in programma tra meno di una settimana all'Emirates Stadium (Manchester City-Real Madrid è in programma martedì 17 marzo, con calcio d'inizio alle 21), ci sarà comunque una montagna da scalare per gli Sky Blues che dopo il rigore parato da Donnarumma al 57' hanno spinto con forza per cercare di ridurre lo svantaggio propiziato dal grande protagonista di serata: come detto, capitan Valverde. Il centrocampista uruguaiano è andato a segno al 20' capitalizzando un lancio perfetto di Courtois, direttamente dalla propria area di rigore poi ha raddoppiato al 27' incrociando un sinistro chirurgico sul secondo palo prima di triplicare dopo un sombrero su Guehi al 42'. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Tutto su Real Madrid-Manchester CityChampions League, risultati e calendario

