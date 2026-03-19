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Lang, ecco il gancio di ferro dove si è fatto male e il tentativo di rimozione fallito

Lang, ecco il gancio di ferro dove si è fatto male e il tentativo di rimozione fallito

Sui social emergono dettagli sull'incidente capitato all'ex Napoli, feritosi al pollice durante Liverpool-Galatasaray
3 min
TagsLangChampions League

La serata da dimenticare del Galatasaray in Champions League ha sancito l'eliminazione per mano del Liverpool, capace di rimontare l'1-0 dell'andata con il 4-0 del ritorno, e ha messo ko sia Lang sia Osimhen: il primo si è ferito gravemente al pollice della mano destra e ha lasciato il campo e lo stadio in barella accompagnato dallo staff medico; il secondo si è infortunato al braccio destro ed è stato costretto a indossare un tutore alla fine della partita. L'esterno olandese, come comunicato dal Galatasaray, verrà operato direttamente a Liverpool nelle prossime ore: troppo profondo il taglio.

Dove Lang si è fatto male al pollice

Dei due, l'infortunio di Lang è quello che più ha impressionato. In velocità, è finito fuori dal campo e si è appoggiato sui cartelloni pubblicitari, tagliandosi di netto il pollice. In alcuni video pubblicati sui social sono emersi altri dettagli dell'incidente: è stato mostrato il punto esatto in cui l'ex Napoli si è ferito. Dal tabellone pubblicitario spuntava infatti una parte di metallo, tagliente, della transenna rimasta scoperta. Proprio lì l'esterno del Galatasaray si è appoggiato con la mano e si è tagliato. Alcuni addetti ai lavori, non appena Lang si è ferito, hanno provato a rimuoverla, inutilmente.

Il sangue di Lang sul tabellone

Non solo: quel punto del tabellone, una sorta di gancio di ferro sporgente, si è completamente insanguinato dando l'idea della forza dell'impatto e della quantità di sangue persa dal calciatore. Probbilmente, dopo questo episodio, la Uefa e soprattutto il Liverpool prenderanno le dovute accortezze per la messa in sicurezza di quella parte di campo.

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