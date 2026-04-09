Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 9 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla Nasa

Il club iberico sceglie la via dell'amara ironia dopo l'assalto prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League a Barcellona
2 min
Tagsatletico madridBarcellonaChampions League

L'Atletico Madrid ha scelto la via dell'ironia per condannare il lancio di sassi verso il proprio pullman all'arrivo al Camp Nou prima della partita contro il Barcellona, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, vinta dai Colchoneros con il finale di 2-0 grazie ai gol di Alvarez al 45' del primo tempo e Sørloth al 25' della ripresa. Sui social, il club biancorosso si è rivolto all'account della NASA scrivendo: "Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna". A corredo uno scatto che si commenta da solo.

Sassi contro il pullman dell'Atletico Madrid, l'amaro commento di Simeone: "Non è un caso isolato"

Il riferimento è, infatti, ai due finestrini andati in frantumi a causa della sassaiola. Un assalto che non rappresenta un inedito: era già successo in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Coppa del Re. Al termine del match, Diego Simeone aveva commentato: "La società è sempre la stessa, non possiamo migliorarla. Non è un caso isolato, è quello che di solito succede quando veniamo a Barcellona".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Barcellona-Atletico Madrid 0-2Sassate contro il pullman dell'Atletico Madrid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS