Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla Nasa

Sassi contro il pullman dell'Atletico Madrid, l'amaro commento di Simeone: "Non è un caso isolato"

Il riferimento è, infatti, ai due finestrini andati in frantumi a causa della sassaiola. Un assalto che non rappresenta un inedito: era già successo in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Coppa del Re. Al termine del match, Diego Simeone aveva commentato: "La società è sempre la stessa, non possiamo migliorarla. Non è un caso isolato, è quello che di solito succede quando veniamo a Barcellona".