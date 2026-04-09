Lancio di sassi contro il pullman: l'Atletico Madrid scrive alla Nasa
L'Atletico Madrid ha scelto la via dell'ironia per condannare il lancio di sassi verso il proprio pullman all'arrivo al Camp Nou prima della partita contro il Barcellona, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, vinta dai Colchoneros con il finale di 2-0 grazie ai gol di Alvarez al 45' del primo tempo e Sørloth al 25' della ripresa. Sui social, il club biancorosso si è rivolto all'account della NASA scrivendo: "Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna". A corredo uno scatto che si commenta da solo.
Sassi contro il pullman dell'Atletico Madrid, l'amaro commento di Simeone: "Non è un caso isolato"
Il riferimento è, infatti, ai due finestrini andati in frantumi a causa della sassaiola. Un assalto che non rappresenta un inedito: era già successo in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Coppa del Re. Al termine del match, Diego Simeone aveva commentato: "La società è sempre la stessa, non possiamo migliorarla. Non è un caso isolato, è quello che di solito succede quando veniamo a Barcellona".