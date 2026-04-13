"Possiamo rimontare": Yamal sfida il Cholo, Flick ci crede. Simeone non ha paura
Tutto pronto al Metropolitano per la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il derby spagnolo ha regalato spettacolo nella gara d'andata, finita 2-0 per i Colchoneros grazie ai gol di Julian Alvarez e Sorloth. Non senza polemiche, con i blaugrana che hanno reclamato un rigore e protestato per un'espulsione ai danni di Cubarsì, presentando anche ricorso. Ora però va azzerato tutto, in ballo c'è la semifinale di Champions, e alla vigilia tutte e due le parti sembrano pensare esclusivamente a quello.
"Rimontare? Non serve un miracolo": le parole prima di Atletico-Barcellona
Per il Barcellona si presenta Lamine Yamal davanti ai microfoni: "Siamo una squadra giovane, tutti tifosi del Barça. Dobbiamo lottare per questa maglia e cercare di raggiungere la semifinale. Non possiamo pensare che sia un miracolo riuscire a rimontare. È vero che partiremo sotto di due gol, ma dobbiamo giocare come sappiamo fare. Con intensità, senza perdere il nostro stile". Negli ultimi mesi, con il Barcellona che ha avuto più di qualche flessione, è sembrato come se fosse troppo dipendente dalla sua stella. Ma lo stesso Yamal ha smontato questa retorica: "Per fortuna gioco nel Barça e ci sono molti giocatori di qualità. Non credo che tutto dipenda da me, ma se così fosse, non mi dispiacerebbe".
Yamal: "Spero che Simeone mi faccia un favore..."
Poi Yamal si rivolge direttamente al Cholo: "Mi sento benissimo, sono davvero entusiasta. Spero che Simeone mi faccia un favore e mi metta in una situazione uno contro uno con un suo giocatore". Come esempio per caricarsi, lo spagnolo va a pescare LeBron James: "È uno dei modelli che possono ispirarmi per domani. Spero di giocare bene come lui". Ora per Yamal è arrivato il momento di toglersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche di inizio stagione: "All'inizio della stagione il mio livello è stato messo in discussione a causa della pubalgia. Volevo che arrivasse questo momento perché è ora che emergono i veri giocatori. Promettiamo che lotteremo fino alla fine, daremo tutto per questa maglia. Sarà una partita di novanta minuti o più, non è finita qui".
Le parole di Flick
È dello stesso avviso il suo allenatore, Hansi Flick: "Ho la sensazione che sarà diverso dall'andata. Sarà incredibile. Possiamo rimontare". Il tedesco in conferenza ha anche difeso Yamal: "Penso che Lamine abbia giocato molto bene. Sono molto contento di lui. Deve fare quello che gli riesce meglio, l'uno contro uno". Contro l'Atletico però sarà tutt'altro che una passeggiata: "Sappiamo di affrontare una squadra forte, con ottimi giocatori sia in attacco che in difesa. Dobbiamo essere solidi in ogni aspetto e sfruttare al meglio le nostre occasioni. Noi dobbiamo concentrarci sul fare una buona prestazione e non tanto sul risultato. Dobbiamo giocare di squadra. Questa è la cosa più importante. Non mi interessa la prestazione individuale".
"Speriamo che stavolta gli episodi arbitrali siano a nostro favore"
Inevitabile non parlare anche degli episodi arbitrali della gara d'andata: "Dobbiamo essere consapevoli che tutto può decidersi in un solo istante. All'andata è arrivato il cartellino, il fallo di mano... incrociamo le dita sperando che questa volta vada a nostro favore". Intanto dall'infermeria arrivano buone notizie: Flick in conferenza ha rivelato che Gavi è disponibile e può giocare, De Jong è in condizioni migliori di Bernal e potrebbe partire titolare. Anche Fermín López potrebbe essere dell'undici iniziale. Chiudendo sulla partita: "La mentalità e l'atteggiamento saranno fondamentali domani. Dobbiamo crederci. La squadra è sulla strada giusta".
Simeone: "Non penso agli arbitri, solo alla squadra"
Passando all'altro lato della sfida, anche Diego Simeone ha parlato alla conferenza stampa della vigilia e ha esordito sulla questione arbitri dell'andata glissando brevemente: "Sto pensando alla squadra, non agli arbitri. Hanno una partita molto difficile davanti a loro". Venendo alla partita, nessuna logica attendista per l'Atletico: "Siamo convinti di ciò che ci serve. Giocheremo la partita necessaria per andare avanti. Tutto ciò che immaginiamo è solo immaginazione. Fede, che la squadra reagisca e fiducia in ciò che vogliamo". Il Cholo vuole evitare qualsiasi volo pindarico, nonostante il doppio vantaggio: "Se ci mettiamo pressione perché giochiamo in casa e poi non succede...".
Simeone zero pressione: "La vivrò come tutte le altre giocate in casa"
Con le assenze di Hancko e Pubill, Simeone dovrà affidarsi a Le Normand e Lenglet, ma non drammatizza: "Non c'è bisogno di parlare, sanno già di cosa abbiamo bisogno. Robin migliora partita dopo partita. Clément ha molta esperienza, conosce i suoi punti di forza e di debolezza. Conosciamo l'avversario che affronteremo, siamo consapevoli della sua forza. Ma sappiamo anche qual è il nostro obiettivo: passare il turno". Infine gli chiedono come si vivono partite del genere, e Simeone conclude: "Come tutte quelle che abbiamo giocato in casa fin da quando sono al club".
Tutto pronto al Metropolitano per la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il derby spagnolo ha regalato spettacolo nella gara d'andata, finita 2-0 per i Colchoneros grazie ai gol di Julian Alvarez e Sorloth. Non senza polemiche, con i blaugrana che hanno reclamato un rigore e protestato per un'espulsione ai danni di Cubarsì, presentando anche ricorso. Ora però va azzerato tutto, in ballo c'è la semifinale di Champions, e alla vigilia tutte e due le parti sembrano pensare esclusivamente a quello.
"Rimontare? Non serve un miracolo": le parole prima di Atletico-Barcellona
Per il Barcellona si presenta Lamine Yamal davanti ai microfoni: "Siamo una squadra giovane, tutti tifosi del Barça. Dobbiamo lottare per questa maglia e cercare di raggiungere la semifinale. Non possiamo pensare che sia un miracolo riuscire a rimontare. È vero che partiremo sotto di due gol, ma dobbiamo giocare come sappiamo fare. Con intensità, senza perdere il nostro stile". Negli ultimi mesi, con il Barcellona che ha avuto più di qualche flessione, è sembrato come se fosse troppo dipendente dalla sua stella. Ma lo stesso Yamal ha smontato questa retorica: "Per fortuna gioco nel Barça e ci sono molti giocatori di qualità. Non credo che tutto dipenda da me, ma se così fosse, non mi dispiacerebbe".
Yamal: "Spero che Simeone mi faccia un favore..."
Poi Yamal si rivolge direttamente al Cholo: "Mi sento benissimo, sono davvero entusiasta. Spero che Simeone mi faccia un favore e mi metta in una situazione uno contro uno con un suo giocatore". Come esempio per caricarsi, lo spagnolo va a pescare LeBron James: "È uno dei modelli che possono ispirarmi per domani. Spero di giocare bene come lui". Ora per Yamal è arrivato il momento di toglersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche di inizio stagione: "All'inizio della stagione il mio livello è stato messo in discussione a causa della pubalgia. Volevo che arrivasse questo momento perché è ora che emergono i veri giocatori. Promettiamo che lotteremo fino alla fine, daremo tutto per questa maglia. Sarà una partita di novanta minuti o più, non è finita qui".