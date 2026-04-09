Barcellona, clamoroso ricorso all'Uefa dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid: "L'arbitraggio ha influenzato il risultato"
Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato di aver presentato un reclamo alla UEFA in merito all'arbitraggio, del rumeno István Kovács, della sfida al Camp Nou contro l'Atletico Madrid, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, persa con il finale di 2-0 (gol di Alvarez al 45' del primo tempo e Sørloth al 25' della ripresa, espulso Cubarsí al 44'). Il club blaugrana che sia stato infulenzato lo svoglimento della partita e il risultato finale del match.
Il Barcellona all'attacco: "L'arbitraggio non ha rispettato il regolamento vigente"
Nella nota ufficiale del Barça si legge: "L'FC Barcelona comunica che l'ufficio legale del Club ha presentato oggi un reclamo alla UEFA in merito agli eventi verificatisi durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid. Il Club ritiene che l'arbitraggio non abbia rispettato il regolamento vigente, influenzando direttamente lo svolgimento della partita e il risultato finale".
Barcellona, ricorso all'Uefa: "Non punito con un calcio rigore un pallone raccolto in area da Pubill"
Il comunicato prosegue spiegando che: "La denuncia verte su un'azione specifica. Al 54° minuto della partita, dopo la ripresa del gioco avvenuta regolarmente, un giocatore avversario (Pubill) ha raccolto il pallone nella propria area senza che gli venisse mostrato il rigore corrispondente. L'FC Barcelona ritiene che questa decisione, unitamente alla grave mancanza di intervento del VAR, rappresenti un errore madornale. Pertanto, il Club ha richiesto l'apertura di un'inchiesta, l'accesso alle comunicazioni arbitrali e, ove applicabile, il riconoscimento ufficiale degli errori e l'adozione dei relativi provvedimenti".
Barça indignato: "Doppio standard arbitrale, impedita una competizione ad armi pari"
Infine, il Barcellona conclude: "Sempre in quest'ottica, l'FC Barcelona ritiene che non sia la prima volta, nelle recenti edizioni della UEFA Champions League, che decisioni arbitrali incomprensibili abbiano avuto un effetto negativo sulla squadra, creando un evidente doppio standard e impedendo una competizione ad armi pari con gli altri club".
Il match di ritorno è un programa martedì 14 aprile con calcio d'inizio alle 21 allo stadio Riyadh Air Metropolitano.
Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato di aver presentato un reclamo alla UEFA in merito all'arbitraggio, del rumeno István Kovács, della sfida al Camp Nou contro l'Atletico Madrid, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, persa con il finale di 2-0 (gol di Alvarez al 45' del primo tempo e Sørloth al 25' della ripresa, espulso Cubarsí al 44'). Il club blaugrana che sia stato infulenzato lo svoglimento della partita e il risultato finale del match.