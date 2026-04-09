Barcellona, clamoroso ricorso all'Uefa dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid: "L'arbitraggio ha influenzato il risultato"

Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato di aver presentato un reclamo alla UEFA in merito all'arbitraggio, del rumeno István Kovács, della sfida al Camp Nou contro l'Atletico Madrid, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, persa con il finale di 2-0 (gol di Alvarez al 45' del primo tempo e Sørloth al 25' della ripresa, espulso Cubarsí al 44'). Il club blaugrana che sia stato infulenzato lo svoglimento della partita e il risultato finale del match.