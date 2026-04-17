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venerdì 17 aprile 2026
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Accuse pesantissime al Real Madrid dalla Germania: "I peggiori perdenti del mondo del calcio"

I media tedeschi rispondono alle reazioni dei giornali spagnoli, accusando i blancos di "antisportività"
3 min
TagsChampions LeagueReal MadridBayern Monaco

I media tedeschi si scagliano contro il Real Madrid dopo le polemiche che stanno caratterizzando i giorni successivi alla super sfida con il Bayern Monaco, persa 4-3 dalla squadra di Alvaro Arbeloa. Continua a far discutere l'espulsione di Camavinga, che ha inevitabilmente condizionato il finale di gara sul parziale di 3-2, ma in Germania non accettano l'atteggiamento dei blancos e le reazioni dei principali giornali spagnoli.

 

Media tedeschi contro il Real Madrid: "I peggiori perdenti del calcio mondiale"

Nel durissimo articolo pubblicato da Die Welt, non usa molti giri di parole il giornalista tedesco Sven Flohr, che è arrivato a definire gli uomini del Real Madrid "i peggiori perdenti del calcio mondiale". Questo il titolo del pezzo che ha fatto infuriare i tifosi dei blancos in Spagna, complici alcuni passaggi non particolarmente "amichevoli": "Il Real Madrid subisce una sconfitta a Monaco e, come spesso accade, dà la colpa all’arbitro. A chi altro, se no? È da tempo che le teorie del complotto fanno parte del DNA di un club che da anni sta perdendo rispetto e dignità", scrive Flohr.

Dalla Germania attacchi frontali al Real Madrid: "Vincere è facile, ma pochi sanno perdere"

"Vincere è facile, ma pochi sanno perdere come il Real Madrid", si legge ancora nell'articolo redatto dall'editorialista tedesco Flohr, che ha definito a più riprese "antisportivi" i ragazzi di Arbeloa e coloro che intendono sostenerli in questa battaglia mediatica contro la conduzione arbitrale dello sloveno Vincic. "Secondo loro, la colpa della sconfitta non è stata della propria prestazione, ma dell’arbitro. Come spesso accade con il Real Madrid. L’ira degli spagnoli dovrebbe rivolgersi anche a Camavinga, che avrebbe dovuto astenersi con ogni mezzo da tali buffonate".

 

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