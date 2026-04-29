"Cinema allo stato puro", Henry non si tiene su Psg-Bayern. E poi affonda: "Chi non l'ha vista..."

Emozioni, gol a valanga e giocatori che sembrano andare ad una velocità che trascende la natura umana. Psg e Bayern Monaco hanno dato vita a una semifinale d'andata di Champions League incredibile, che ha anche creato qualche polemica sulle difese un po' troppo leggere. Di certo la sfida è piaciuta a Thierry Henry , ex attaccante francese con un passato nell' Arsenal delle meraviglie di Arsene Wenger, forse una delle squadre più divertenti della storia del calcio moderno. Chissà, forse Henry si è anche rivisto in qualche trama di gioco.

Il commento di Herny dopo Psg-Bayern

“Rip a chiunque si sia perso questa partita. Questo è il calcio al suo apice assoluto. Cinema puro. Da una parte all’altra del campo, senza pause, senza spazio per respirare... sbatti le palpebre e ti perdi qualcosa. Guardando Nuno Mendes, che ha tenuto a bada gli esterni per tutta la stagione, improvvisamente in difficoltà con Michael Olise, quel ragazzo è speciale", ha detto Herny senza giri di parole.

Ancora: "Dall’altra parte, Luis Diaz non smette mai di correre: non credo che Hakimi abbia ripreso fiato nemmeno una volta. Poi Kvara: tutto ciò che tocca diventa pericoloso. Dembelé che gioca libero, facendo quello che vuole: è incredibile. E al centro, Vitinha che controlla tutto come se fosse il suo parco giochi personale".

Una finale di Champions anticipata

"Questa partita aveva tutto. Onestamente avrebbe dovuto essere la finale di Champions League. Perché, in questo momento, queste sono le squadre più emozionanti d’Europa”, ha sottolineato l'ex attaccante francese.