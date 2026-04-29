Simeone snobba Psg-Bayern: "Tanti gol? Da allenatore non c'è molto da essere soddisfatti..."

"Normalmente quando una partita finisce 5-4 tutti dicono: che bella partita! Io, da allenatore, penso: c...o, hanno fatto 5 gol, hanno fatto 4 gol. Non so se è tanto c'è tanto da essere soddisfatti. Ma per chi la vede in tv è certamente una bella partita". Così Diego Simeone dopo Atletico Madrid-Arsenal 1-1 , gara valida per l'andata della semifinale di Champions League . Interpellato in merito all'altra semifinale della massima competizione europea per club, tra Psg e Bayern Monaco , il tecnico dei Colchoneros ha commentato senza giri di parole.

Simeone: "Arsenal squadra incredibile"

Tornando, invece, al match allo stadio Riyadh Air Metropolitano, Simeone ha aggiunto: "L'Arsenal è una squadra incredibile, prima nella Premier League. Hanno pareggiato tre partite in Champions, ne hanno vinte dieci. I numeri parlano da soli. Sono fortissimi. Nel primo tempo è stata una partita più tattica, con transizioni dell'Arsenal che potevano farci male, ma con pochi tiri in porta, salvo uno di Alvarez, parato bene da Raya".

Simeone dopo Atletico Madrid-Arsenal: "Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, l'Arsenal è calato"

Più soddisfatto di quanto fatto dai suoi giocatori nella ripresa: "Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, loro fisicamente sono calati. Nell'andare del secondo tempo abbiamo giocato meglio nella loro metà campo, abbiamo avuto occasioni per far gol ma non ci siamo riusciti. Una bella partita, arriveremo con tutta la voglia di fare benissimo nella sfida di ritorno così come siamo arrivati a quella di andata".

Atletico Madrid, il punto di Simeone sugli acciaccati: "Non so se ci saranno al ritorno"

In chiusura un punto sugli acciaccati: "Giuliano (Simeone) ha un problema all'anca, Julian (Alvarez) alla caviglia, Sorloth ha sentito un fastidio muscolare nel riscaldamento. Diciamo che quelli che uscivano erano meglio di quelli che entravano. Andremo a dare il massimo. Ci saranno al ritorno? Non lo so ancora. Immagino che proveranno a esserci e speriamo che ce la facciano".