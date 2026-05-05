Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Arsenal-Atletico Madrid, l'orario

Arsenal-Atletico Madrid andrà in scena oggi, martedì 5 maggio, alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra, impianto che ospita le partite casalinghe dei Gunners.

Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta tv

Arsenal-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Arsenal-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251).

Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere in streaming la semifinale di ritorno

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Arsenal-Atletico Madrid anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.