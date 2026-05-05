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Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale di ritorno di Champions League: le probabili scelte di Arteta e Simeone
TagsChampions LeagueArsenalatletico madrid

Si ripartirà dall'1-1 dell'andata all'Emirates Stadium di Londra, teatro del secondo confronto in pochi giorni tra Arsenal e Atletico Madrid. Dopo le polemiche che hanno accomapagnato la direzione arbitrale di Makkelie al Metropolitano, Mikel Arteta sfida il Cholo Simeone nella semifinale di ritorno della UEFA Champions League. Chi avrà la meglio, affronterà a Budapest la vincente di Bayern Monaco-Psg.

Arsenal-Atletico Madrid, l'orario

Arsenal-Atletico Madrid andrà in scena oggi, martedì 5 maggio, alle ore 21 all'Emirates Stadium di Londra, impianto che ospita le partite casalinghe dei Gunners.

Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta tv

Arsenal-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Arsenal-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251).

Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere in streaming la semifinale di ritorno

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Arsenal-Atletico Madrid anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Arteta e Simeone

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres. Allenatore: Arteta.

A disposizione: 13 Kepa, 35 Setford, 4 White, 5 Hincapie, 49 Lewis-Skelly, 89 Salmon, 16 Norgaard, 19 Trossard, 20 Madueke, 29 Havertz, 56 Dowman, 9 Gabriel Jesus, 11 Martinelli.

Indisponibili: Merino, Timber. Squalificati: -. Diffidati: -.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, J. Cardoso, Lookman; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: D. Simeone.

A disposizione: 1 Musso, 31 Esquivel, 2 Gimenez, 24 Le Normand, 15 Lenglet, 16 Molina, 4 Mendoza, 21 Obed Vargas, 11 Almada, 10 Alex Baena, 9 Sorloth, 37 Iker Luque.

Indisponibili: Barrios, Nico Gonzalez. Squalificati: -. Diffidati: -

 

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Si ripartirà dall'1-1 dell'andata all'Emirates Stadium di Londra, teatro del secondo confronto in pochi giorni tra Arsenal e Atletico Madrid. Dopo le polemiche che hanno accomapagnato la direzione arbitrale di Makkelie al Metropolitano, Mikel Arteta sfida il Cholo Simeone nella semifinale di ritorno della UEFA Champions League. Chi avrà la meglio, affronterà a Budapest la vincente di Bayern Monaco-Psg.

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Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in diretta tv

Arsenal-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Arsenal-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251).

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