Kim Kardashian allo stadio? Tifosi dell'Arsenal preoccupati sui social: il motivo

Perché Kim Kardashian viene accostata sui social all'Arsenal , in campo questa sera contro il Bayern Monaco per l'andata dei quarti di finale di Champions League? Il motivo è legato alla scaramanzia .

L'imprenditrice, attrice e modella ha annunciato la sua presenza all'Emirates Stadium per la gara contro i tedeschi, ma proprio per questo motivo i tifosi dell'Arsenal sono preoccupati e ricordano di un precedente infelice, legato alla sua presenza in occasione della gara persa contro lo Sporting lo scorso anno che valse l'uscita dall'Europa League.

Cosa scrivono i tifosi dell'Arsenal sui social?

"Qualcuno la fermi", "Abbiamo finito di sognare" alcuni dei messaggi ricorrenti. I tifosi dell'Arsenal per lo stesso motivo, invece, elogiano Rihanna che, guarda caso, era presente nel 2018 quando l'Arsenal superò 5-1 l'Everton in campionato. Insomma, ecco la sintesi del legame tra l'Arsenal e Kim Kardashian. Se ne parla sui social e tutti i tabloid inglesi riportano la notizia. In attesa del verdetto del campo.