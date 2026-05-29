La conferenza di Arteta alla vigilia della finale di Champions League

Il tecnico ha sottolineato l’importanza del momento storico per il club e la necessità di affrontare la partita con lucidità e coraggio, ricordando quanto la squadra si sia meritata questo traguardo lungo il percorso europeo. Ha poi ribadito che servirà una prestazione di grande personalità per provare a superare il Paris Saint-Germain e conquistare un titolo mai vinto prima dai Gunners e sfiorato soltanto nel 2006, quando perse in finale contro il Barcellona di Ronaldinho.

"Dobbiamo giocare con chiarezza, coraggio e desiderio"

Queste le sue parole: “Domani avremo l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa squadra di calcio. Dobbiamo giocare domani con tanta chiarezza, tanto coraggio e un desiderio implacabile di vincere. Se abbiamo questi tre aspetti, sono sicuro che saremo vicini alla vittoria”.

"Abbiamo già un trofeo, vogliamo il secondo"

Arteta ha poi ricordato il percorso fatto fin qui e l’obiettivo ancora più grande che la squadra si è posta: “Siamo qui perché ci siamo guadagnati il diritto di essere qui, nel modo in cui ci siamo comportati in questa competizione: domani su quel campo dovremo guadagnarci il diritto di vincere il trofeo. La nostra ambizione è più grande. Abbiamo già un trofeo e vogliamo il secondo”.