Muller lancia il Bayern Monaco: “Con l'Inter già decisiva”

Subito un big-match per l'Inter di Simone Inzaghi in Champions League. A San Siro sbarca infatti il Bayern Monaco, senza Lewandowski, ma che sta comunque segnando tantissimo in Bundesliga, pur non essendo al momento al comando della classifica (ci sono la sorpresa Friburgo e il Borussia Dortmund). A pochi giorni dall'incontro, ha parlato una bandiera del Bayern, Thomas Muller.

Muller: “San Siro non è uno stadio moderno, ma che storia!” Muller entrerà a San Siro come si entra in un museo: con ammirazione. “Ho potuto giocare qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno in assoluto, ma ci sono stato da spettatore quando ero bambino e sono ancora molto colpito dalla storia”.