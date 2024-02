Bayern, commenti razzisti contro Upamecano: "Non siete nostri tifosi"

Forte delusione in casa Bayern Monaco dopo la sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio che certifica il momento negativo della squadra di Tuchel. Sul tecnico aleggia lo spettro di Mourinho , con il club tedesco che, oltre alle questioni di campo, ha dovuto far fronte anche al comportamento irrispettoso dei propri sostenitori .

Insulti a Upamecano, la dura condanna del Bayern Monaco

All'Olimpico, i bavaresi hanno chiuso la partita in dieci a causa dell'espulsione rimediata da Upamecano. Il difensore ha ricevuto il cartellino rosso al 22' della ripresa, commettendo il fallo su Isaksen che ha indotto l'arbitro a decretare il calcio di rigore per la squadra di Sarri, poi trasformato da Ciro Immobile. I tifosi del Bayern Monaco hanno insultato duramente Upamecano, anche con epiteti a sfondo razzista, con il club che ha preso una chiara posizione: "I commenti razzisti sui social media contro Dayot Upamecano sono assolutamente spregevoli. L'FC Bayern lo condanna nella maniera più forte possibile. Chi fa commenti del genere non è un tifoso del nostro club. Ti copriamo le spalle, Upa!".