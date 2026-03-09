Kompany spaventato dall'Atalanta: "Hanno esperienza e sono fisici, se li sottovalutiamo..."

Le speranze italiane in Champions League sono tutte sull' Atalanta . Dopo la rimonta clamorosa ai playoff contro il Borussia Dortmund, la squadra di Palladino si ritrova di fronte un'altra tedesca, il Bayern Monaco . Andate degli ottavi a Bergamo , dove la squadra di Kompany è arrivata in giornata. L'allenatore dei bavaresi ha presentato così la partita: "Non dovremo pensare a chi è più forte. Sarà una grande gara contro una squadra forte del campionato italiano, sarà dura", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Sicuramente dovremo mettere in campo la nostra esperienza, ma anche trovare il modo di segnare per vincere la partita".

Kompany: "Kane? Non vogliamo prendere rischi"

Guai a sottovalutare l'Atalanta: "Hanno esperienza in Europa, hanno vinto una competizione europea contro un Bayer Leverkusen molto forte. Sono fisici, difendono in modo aggressivo, cosa che facciamo anche noi. Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzare l'Atalanta, forte nei cross e dentro l'area, ma noi faremo affidamento sulle nostre qualità". Il Bayern Monaco ha perso Neuer per l'andata degli ottavi e ha rischiato di perdere anche Kane, che ha saltato la scorsa partita di campionato per un problema al polpaccio. Kompany però ha fatto rientrare l'allarme: "È in una buona situazione, si è allenato bene. Decideremo domani perché non vogliamo prendere rischi, ma certamente schiereremo la formazione migliore". Kompany ha poi parlato anche in conferenza stampa evidenziando quanto la partita contro l'Atalanta sarà tutt'altro che semplice: "Domani giochiamo contro una squadra molto forte. Ci sono delle analogie visto che vanno molto in profondità con le ali, ma noi dovremmo fare un gioco di pressing. L'Atalanta ha fatto grandi cose considerando anche la vittoria dell'Europa League ed è vietato sottovalutare l'avversario".

"L'Atalanta ha scritto la storia del calcio italiano in Europa negli ultimi anni"

I favori del pronostico tendono tutti dalla parte dei bavaresi, ma Kompany non vuole sottovalutare l'impegno: "Noi quello che pensiamo è fare bene, e il nostro obiettivo è quello di essere competitivi in ogni competizione. Noi non abbiamo paura di nessuno e vogliamo sfruttare ogni singola opportunità. Noi siamo abituati ad essere favoriti, o meglio lo dicono gli altri. Noi giochiamo contro una grande squadra e tutti parlano bene dell'Atalanta. Nelle ultime stagioni hanno scritto la storia del calcio italiano in Europa. Noi puntiamo a vincere". A Kompany viene anche chiesto in che posizione sarebbe l'Atalanta se giocasse in un campionato come la Bundesliga: "Non lo so, ma penso che la differenza non sia così grande. Noto molta continuità con il gioco di Gasperini e non è facile mantenere lo stesso livello per tanti anni. Palladino sta facendo un lavoro straordinario".