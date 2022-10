Koulibaly: "Napoli mi manca, ma volevo fortemente il Chelsea"

Kalidou Koulibaly è intervenuto al fianco di Graham Potter nella conferenza stampa di presentazione al match di Champions del Chelsea contro il Milan . Un po' a sorpresa, a dire il vero, dal momento che l'ex difensore del Napoli non è in cima alle gerarchia dell' ex tecnico del Brighton and Hove Albion. "Se mi manca l'Italia? Mi manca un po' Napoli, ma essere qui è stata una scelta di vita - ha detto -: ho voluto fortemente il Chelsea".

Koulibali: "Ho un po' nostalgia di Napoli, il Milan? Squadra di grandissima qualità"

Koulibaly ha aggiunto, sulle difficoltà di ambientamento alla nuova realtà: "Sono qui da due mesi. Il processo di ambientamento riguarda il nuovo paese in cui vivo, non tanto la Premier League. Anche se, è vero, i ritmi sono altissimi e si gioca sempre. Io comunque non sono preoccupato: continuo a lavorare e sono convinto che il mio momento arriverà presto. Il Milan? Un ottima squadra, l'anno scorso ha fatto un campionato fantastico ed è completa in ogni reparto. Ma recentemente il Napoli ha vinto a San Siro e contro di loro si giocherà con la convinzione di poter vincere. Spero che i tifosi della mia ex squadra siano con me".