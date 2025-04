Inter, la cifra già guadagnata è clamorosa: e se vince la Champions...

A distanza di due anni dal derby eurpeo contro il Milan, l' Inter è di nuovo in semifinale di Champions League . Eliminato il Bayern Monaco ai quarti con una gara di ritorno per cuori forti. Ora c'è il Barcellona di Flick . Traguardo importantissimo dal punto di vista sportivo della squadra di Inzaghi che continua a tenere tutti i possibili fronti ben aperti, dallo scudetto passando per Coppa Italia e Champions. Una qualificazione che va ad arricchire i nerazzurri anche dal punto di vista economico, cifra che si aggiunge a un premio già accumulato non indifferente,

Inter, quanto vale la semifinale di Champions League

La qualificazione alle semifinali di Champions League porta nelle casse dell'Inter 15 milioni di euro, che andrà sommato con l'incasso della gara di ritorno a San Siro, sicuramente in doppia cifra. Al momento, il totale dei premi Uefa accumulati dal club tocca quasi i 115 milioni, con prospettive ancora apertissime sulla finale, due anni dopo Istanbul. Se dovesse centrare la qualificazione all'ultimo atto di Champions League, l'Inter andrebbe a incassare altri 18,5 milioni. Nel caso in cui dovesse vincere il trofeo, il club riceverebbe 25 milioni di euro complessivi, per un totale che andrebbe a toccare i 140. La crisi economica dell'Inter sembra sia ben avviata alla risoluzione. In vista dell'esercizio in chiusura del prossimo 30 giugno,il club veleggia già verso il pareggio in bilancio, ma con gli straordinari ricavi dalla Champions la previsione è quella di andare abbondantemente in positivo.