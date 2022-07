Cristiano Ronaldo flop contro il Rayo: al suo posto entra Diallo, in gol dopo due minuti

Sembrava un primo gesto per una lunga "riappacificazione" tra Cristiano Ronaldo e Manchester United : il posto da titolare nell'ultima amichevole dell'anno (a Old Trafford contro il Rayo Vallecano) aveva messo da parte, almeno per un momento, le continue voci di mercato, peraltro da lui stesso alimentate.

Cristiano Ronaldo non segna, ma il suo sostituto Sì e dopo appena 3' di gioco

Tuttavia, niente da fare: l'ex Juve è uscito di scena dopo solo quarantacinque minuti, protagonista di un primo tempo incolore, povero di occasioni da gol. All'intervallo è stato sostituito dal giovane attaccante ex Atalanta Amad Diallo (di ritorno dall'esperienza in prestito in Scozia col Glasgow Rangers), che invece ha impiegato meno di 3' per andare a segno: conclusione da fuori di Alex Telles, incertezza del portiere ospite, il nordmacedone Stole Dimitrievski e tap in vincente dell'ivoriano classe 2002.