Stampa ed ex arbitri condannano Donnarumma: "Ha seppellito il Psg"

Quell’eccesso di confidenza su un retropassaggio, che ha favorito il pressing di Benzema causando l’errore nel disimpegno con pallone passato a Vinicius, autore dell’assist per il primo gol del franco-algerino, è di fatto coinciso con la fine della partita del Paris, fino a quel momento in vantaggio grazie a Mbappé e sostanzialmente in controllo della partita. Il calcio però è fatto anche di episodi, così al netto della mancanza di reazione della squadra la stampa francese e gli addetti ai lavori non hanno avuto pietà nell’analizzare la nottataccia di Super Gigio, amaramente simile a quella vissuta da Gigi Buffon nel marzo 2019 con quell'errore sul tiro di Lukaku nel 3-1 con cui il Manchester United eliminò il Psg sempre negli ottavi di finale.

Real-Psg, gli ex arbitri non soccorrono Donnarumma: "Benzema non fa fallo"

La tesi del fallo di Benzema non è stata peraltro sposata neppure dagli ex arbitri e dagli esperti francese, interrogati sul tema. Said Ennjim, consulente arbitrale per 'L'Equipe', spiega che "Il contatto può essere fischiato perché un leggero fallo c’è. Per me, è abbastanza logico che l’arbitro lasci continuare il gioco. Donnarumma calcia la palla prima di essere colpito”. Sarà difficile per Donnarumma nascondersi dietro questa azione per giustificare il suo errore. Tesi ripresa dall'ex arbitro Bruno Derrien: "Non sono convinto che Benzema abbia davvero fatto fallo. C’è un piccolo tocco, ma c’è soprattutto l’errore del portiere. Il Var può intervenire solo in caso di grave errore dell’arbitro, non mi sorprende che il gol sia stato convalidato”.