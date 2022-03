Champions: Benzema supera Giroud, è il triplettista più anziano

Karim Benzema ha, da solo, eliminato i connazionali del Paris Saint Germain . Con la maglia del Real Madrid , infatti, ha segnato una tripletta in appena 17', capovolgendo lo 0-1 del Parco dei Principi e anche quello che stava maturando al Santiago Bernabeu, dopo il gol nel primo tempo del solito Mbappè . Non solo: l'attaccante transalpino strappa anche un record a un altro connazionale, Olivier Giroud , attualmente al Milan .

Benzema, tre gol per un record

Benzema è diventato infatti il giocatore più anziano a realizzare una tripletta in Champions League: lo ha fatto a 34 anni e 80 giorni. Il precedente record apparteneva all'attuale attaccante del Milan Olivier Giroud, che aveva segnato addirittura quattro reti in una partita sola a 34 anni e 63 giorni. Dunque, il record è stato superato di 17 giorni. Il bomber rossonero aveva servito il poker a dicembre nel 2020, quando vestiva la maglia del Chelsea, contro il Siviglia. Gli inglesi vinsero facilmente per 4-0, approdando agli ottavi di Champions League da primi del girone. Tornando a Benzema, contro il Psg tra il secondo e il terzo gol sono passati appena 106 secondi: insomma, record su record per l'esperto attaccante.

Giroud, i numeri con il Milan

Olivier Giroud al momento è il capocannoniere del Milan in questa stagione, in campionato ha segnato 8 reti in 19 partite disputate. Ha risolto due gare scudetto, recentemente, grazie alla doppietta nel derby contro l'Inter e al gol al Maradona contro il Napoli pochi giorni fa. Sei punti pesanti per i rossoneri. Altri tre gol sono arrivati in Coppa Italia, portando il totale a 11. Soprattutto da quando si è infortunato Ibrahimovic, è diventato il punto di riferimento in attacco per Stefano Pioli.