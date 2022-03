Mbappé e l'incredibile profezia di due anni fa sul Real Madrid

ROMA - In un certo senso, Mbappé lo sapeva. E no, non c'entra niente il suo quasi scontato passaggio al Real Madrid al termine della stagione, perché il suo ragionamento risale addirittura a due anni fa. Una video intervista in cui la stella del Psg parlava delle Merengues e della loro particolare predisposizione verso le coppe europee.

La profezia di Mbappé

In quella clip, infatti, Kylian parlava dei Blancos come di una squadra in grado di perdere nelle competizioni locali contro squadre di livello inferiore, ma poi capace di mostrare tutt'altro livello quando si trovava impegnata in sfide di caratura internazionale, trasformandosi. Vedendo il modo in cui è arrivata la rocambolesca eliminazione dalla Champions League del suo Psg al Bernabeu, parole che oggi sembrano quasi una profezia.