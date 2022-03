“Milan, Bakayoko verso l’addio? Chelsea costretto a richiamarlo”

Bakayoko-Milan, è addio? Il Chelsea riflette

Non si sa ancora fino a quando, e dunque per quanto tempo, le sanzioni sul magnate russo Roman Abramovic saranno così aspre. Il Chelsea si lecca le ferite e deve pianificare, ma senza mercato è difficile tenere il passo di chi vuole vincere in Premier League e nel panorama internazionale. Dopo aver conquistato la Champions League e il Mondiale per club, i londinesi si ritrovano in una situazione ai limiti del paranormale e con gli incassi bloccati, sia sul mercato che sul fronte spettatori, nulla sembra andare nel verso giusto. L'unica soluzione, come riferito dal Sun, è quella di andare a pescare dai tanti prestiti che i Blues hanno in giro per l'Europa, con Bakayoko in cima alla lista dei possibili rientranti. Il francese è stato "parcheggiato" al Milan con un prestito di due anni con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, cifra che al momento i rossoneri non potrebbero versare ai londinesi a causa del citato blocco arrivato dal governo britannico alle finanze del club e del proprietario Abramovic. Stando così la situazione, i dubbi del Milan verrebbero meno e il Chelsea potrebbe richiamare alla base il centrocampista che in questa stagione non è mai riuscito a imporsi nelle gerarchie di Pioli.

Bakayoko via? Quali soluzioni per il Milan

L'addio di Timoué Bakayoko, blocco mercato del Chelsea a parte, è uno degli argomenti più dibattuti a Milanello. Il francese, infortunato e assente nel match vinto in trasferta contro il Napoli, era reduce da sette panchine di fila e zero minuti accumulati, ennesima prova che il classe 1994 ha tutt'altro che convinto in questa seconda finestra in rossonero. Pioli sembra aver deciso già per la dirigenza, col tecnico emiliano che ha fatto capire ampiamente che il centrocampista non rientra più nei suoi piani. E guardando anche oltre. L'ex Fiorentina infatti avrebbe già avanzato delle proposte di mercato, giocando sui nomi che il Milan ha sotto libro paga come Pobega. Il centrocampista classe 1999 è infatti uno degli osservati speciali tra i giocatori in prestito e le sue prestazioni avrebbero convinto il tecnico a provarlo in vista della prossima stagione quando rientrerà dal prestito dal Torino. Una situazione simile era già stata vissuta dal giovane giocatore triestino nelle passate stagioni, con qualche allenamento in ritiro dopo i prestiti con Pordenone e Spezia. La prossima estate potrebbe dunque essere quella decisiva per il prosieguo della carriera in rossonero, ma con un posto tra i grandi.