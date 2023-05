Il Real Madrid resta bloccato in aeroporto: tutta "colpa" di Ancelotti

MANCHESTER - Il Real Madrid , dopo l'1-1 dell'andata al Bernabeu , è atteso questa sera dal match di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Manchester City all' Etihad Stadium . Il viaggio dei Blancos per la città inglese non è stato per nulla comodo. Ecco la ricostruzione.

Il Real Madrid bloccato in aeroporto, cosa è successo?

Squadra e staff del Real Madrid sono partiti per l'Inghilterra nella giornata di ieri. Questa sera la squadra di Ancelotti affronterà il Manchester City all'Etihad per il ritorno delle semifinali di Champions League. Il viaggio per il Real è stato caratterizzato da un piccolo inconveniente. I Blancos, infatti, dopo essere atterrati all'aeroporto di Manchester, sono rimasti bloccati per circa mezz'ora al terminal.

Real Madrid, cosa ha combinato Ancelotti?

Il Real Madrid è rimasto bloccato all'aeroporto di Manchester per una mezz'oretta. Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, non si è presentato in tempo. La squadra, tutta vestita di nero, palesava una certa tranquillità. Insomma, i giocatori eranno tutti di buon umore. Un ritardo che non ha influito più di tanto sull'avvicinamento dei Blancos all'importante sfida di questa sera.