Marchisio esalta Bellingham: "Nessun tuttocampista, è un fenomeno"

Ancora una partita fenomenale per Jude Bellingham, che nel post partita ha parlato anche di Maradona: contro il Napoli, nella partita valida per la seconda giornata ei gironi di Champions League, l'inglese è stato il migliore in campo. Oltre al gol dell'1-2, un ruolo fondamentale nello scacchiere di Ancelotti. L'ennesima consacrazione che è stata esaltata anche da Claudio Marchisio.