Ancelotti e la designazione di Massa: "Non mi piace pensare..."

Sarà Davide Massa ad arbitrare la sfida tra Real Madrid e Lipsia , valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Per una serata Ancelotti non dovrà parlare in inglese con il direttore di gara. Proprio l'allenatore dei Blancos ha parlato di questa designazione.

Real Madrid, Ancelotti sulla designazione di Massa

Queste le sue parole in conferenza stampa: "La designazione di Massa? Calma, non mi piace pensare all'arbitro prima di una partita. E neanche dopo". Precauzione di Ancelotti, anche perchè negli ultimi giorni il suo rapporto con gli arbitri non è stato dei migliori, visto quanto accaduto a Valencia. Episodio che aveva portato all'espulsione di Jude Bellingham: "Non ho bisogno di parlare con lui. È un giocatore che cerca di dare tutto in campo. L'espulsione è stata causata da un po' di frustrazione, ma non ha rivolto insulti a nessuno". E sul ritorno degli ottavi contro il Lipsia: "Dobbiamo tirar fuori la versione migliore di noi, il confronto non è chiuso. È un'occasione importante per proseguire in una competizione per noi speciale". La sfida ripartirà dall'1-0 degli spagnoli conquistato in Germania.