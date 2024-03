Bellingham espulso: Ancelotti svela le parole dell'inglese all'arbitro

Cosa ha detto Bellingham all'arbitro?

Ma cosa avrebbe detto Bellingham all'arbitro per ricevere l'espulsione? Fa chiarezza proprio Carlo Ancelotti. A fine partita l'allenatore del Real Madrid ha difeso il suo giocatore svelando la frase in questione: "Non ha insultato l'arbitro, era stato rispettoso, gli ha solo detto in inglese che quello era un fot***o gol".