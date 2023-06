Fiorentina-West Ham, la moviola: Del Cerro Grande: rigore con OFR

Forse non brillantissimo, ma sorretto da un grandissimo assistente numero 2, la spagnola Guadalupe Porras Ayuso (incredibile sulla rete annullata a Jovic) , lo spagnolo Del Cerro Grande lascia l’attività con una partita nella quale non ha inciso in maniera determinante. Forse un po’ troppo “tirato” con i cartellini (ha rischiato in questo senso Benrahma ha rischiato qualcosa), chiude con 31 falli e 7 ammonizioni. Alla fine una più che discreta gara.

Rigore e OFR

Nel contrasto fra Biraghi e Bowen, il primo - anche nel tentativo di mettere il braccio per tenere l’avversario a distanza - finisce per toccare il pallone con la mano destra, portandola (e questo pesa moltissimo) via dalla disponibilità dell’avversario. L’arbitro non vede, ci pensa il VAR a richiamarlo all’OFR (non velocissima).

La scelta sul gol del West Ham

Ok il gol-partita: è Biraghi che tiene in gioco Bowen sul passaggio di Paquetá. Al momento del colpo di testa di Kouamé, che finirà sul palo, Jovic è appena oltre (una spalla) oltre Aguerd: fuorigioco segnalato in campo, complimenti.

VAR: Munuera 6,5

Decisivo sul rigore per il West Ham.