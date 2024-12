Fiorentina-Lask diretta Conference League: segui la partita LIVE

FIRENZE - La Fiorentina torna in campo in Conference League dopo la vittoria per 3-2 contro il Pafos . La formazione di Palladino ospita gli austriaci del Lask, che nelle prime 4 partite del girone unico hanno racimolato solamente 2 punti ritrovandosi in trentaduesima posizione. Segui la partita in diretta.

18:50

3' - Gol annullato

Dopo un silent check del Var l'arbitro ha annullato il vantaggio della Fiorentina per un tocco di mano.

18:49

2' - Kean sblocca la partita

La Fiorentina si porta subito in vantaggio con Moise Kean, che approfitta di una clamorosa uscita a vuoto del portiere e a porta scoperta appoggia la palla in porta.

18:47

1' - Inizia la partita

L'arbitro Berke da il via a Fiorentina-LASK. Il primo possesso della gara è per la formazione ospite.

18:43

Squadre in campo

Sono quasi terminati i preparativi di Fiorentina-LASK. Le due formazioni hanno giù raggiunto il terreno di gioco per ascoltare l'inno della Conference League.

18:40

Conference League, il programma di oggi

La quinta giornata di Conference League è iniziata questo pomerggio, con le prime due partite tra le 14 e le 16:15, inclusa quella del Chelsea capolista. Il programma di oggi proseguirà con altri 16 match. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

18:35

Fiorentina-LASK: l'arbitro sarà l'ungherese Berke

Il direttore di gara scelto per la sfida di Conference League tra Fiorentina e LASK è Balázs Berke, accompagnato dalla sua squadra ungherese. LEGGI L'ARTICOLO

18:30

Fiorentina, Biraghi è un caso: “Andrà via a gennaio”

La non convocazione per scelta tecnica di Cristiano Biraghi ha confermato la marginalità del calciatore nel progetto tecnico di Palladino. Il procuratore del terzino ha rotto il silenzio annunciandone la partenza. LEGGI L'ARTICOLO

18:20

Ikoné: "Dobbiamo iniziare bene"

Jonathan Ikoné ha parlato della partita contro il LASK su Sky Sport: "Dobbiamo iniziare forte perché nell'ultima partita abbiamo sbagliato i primi 15 minuti. L'inizio sarà fondamentale per fare bene".

18:15

Palladino: "L'atteggiamento sarà fondamentale, la differenza tra Bove e Sottil..."

Pochi minuti prima del fischio d'inizio l'allenatore della Fiorentina si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare della partita: "L'atteggiamento sarà fondamentale perché in Conference abbiamo sempre trovato squadre che si difendono bene. Dipenderà molto dalla nostra attenzione e dal nostro gioco. Dovremo mettere in difficoltà gli avversari con l'atteggiamento giusto, muovendoci insieme. La squadra l'ho vista bene e sono convinto che faremo una bella partita. Bove ha delle caratteristiche diverse rispetto a Sottil, ma in questo momento Riccardo sta facendo molto bene anche in fase di non possesso. I primi difensori di questa squadra sono gli attaccanti e questa è la nostra forza. Non sono i singoli ma tutto il gruppo a lavorare bene. I ragazzi lo sanno e lavorano per il bene della squadra".

18:10

Fiorentina-LASK: la conferenza stampa di Palladino

Le parole dell'allenatore della Fiorentina alla vigilia della sfida di Conference League contro il LASK. ECCO COSA HA DETTO

18:00

Dove vedere Fiorentina-LASK in tv

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita di Conference League: ecco come seguirla in tempo reale. LEGGI L'ARTICOLO

17:50

Fiorentina-LASK: le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikoné, Kouamé, Sottil; Kean. All. Palladino

LASK (4-3-3): Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. All. Schopp

Stadio Artemio Franchi, Firenze