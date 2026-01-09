Camerun-Marocco diretta Coppa d'Africa: segui la partita con El Aynaoui live

RABAT - Grande attesa per il derby tra 'leoni', quelli dell'Atlante, il Marocco padrone di casa di questa edizione di Coppa d'Africa, e gli Indomabili del Camerun, valido per i quarti di finale. El Aynaoui e compagni hanno fatto fin qui quel che ci si aspettava, ma con estrema fatica, e vanno a caccia di un titolo che manca da mezzo secolo, ma prima dovranno superare una nobile decaduta, che in questo torneo recita la parte della mina vagante. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio.