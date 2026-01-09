Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Camerun
Camerun
Marocco
Marocco
20:00
Coppa d'Africa - 09.01.2026
Stade Prince Moulay Abdallah

Camerun
20:00
Marocco

Camerun-Marocco diretta Coppa d'Africa: segui la partita con El Aynaoui live

A Rabat è 'derby' tra i padroni di casa, 'Leoni dell'Atlante', e i 'Leoni Indomabili', cinque volte campioni: il romanista guida l'assalto alla semifinale
3 min
Aggiorna

RABAT - Grande attesa per il derby tra 'leoni', quelli dell'Atlante, il Marocco padrone di casa di questa edizione di Coppa d'Africa, e gli Indomabili del Camerun, valido per i quarti di finale. El Aynaoui e compagni hanno fatto fin qui quel che ci si aspettava, ma con estrema fatica, e vanno a caccia di un titolo che manca da mezzo secolo, ma prima dovranno superare una nobile decaduta, che in questo torneo recita la parte della mina vagante. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio.

 

 

19:35

Camerun imbattuto con il Marocco

Il Camerun, cinque volte campione di Coppa d'Africa, non ha mai perso nella competizione continentale contro il Marocco, che però ha vinto gli ultimi due scontri diretti.

19:22

La formazione del Marocco

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Brahim Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi. All.: Regragui

19:20

L'undici ufficiale del Camerun

Camerun (3-5-2): Epassy; Malone, Kotto, Nouhou; Tchamadeu, Avom, Baleba, Namaso, Nagida; Kofane, Mbeumo. All.: Pagou 

19:15

Marocco, l'unica vittoria in Coppa d'Africa

Grandissima pressione sul Marocco, grande favorita dopo il quarto posto ai Mondiali del 2022. I padroni di casa non vincono il titolo continentale dall'unico trionfo, risalente a mezzo secolo fa, quando nel 1976 si laurearono campioni d'Africa.

19:07

Senegal prima semifinalista

C'è la prima semifinalista della Coppa d'Africa 2026: è il Senegal, che ha superato di misura il Mali e affronterà la vincente di Costa d'Avorio-Egitto.

19:00

Camerun-Marocco, come seguirla in tv e streaming

In palio c'è la semifinale: si inizia a fare davvero sul serio in Coppa d'Africa, il Camerun sfida i padroni di casa del Marocco. Ecco come seguire la sfida tra 'Leoni dell'Atlante' e i 'Leoni Indomabili' in tv e streaming. LEGGI QUI

Stade Prince Moulay Abdallah - Rabat

 

Stade Prince Moulay Abdallah - Rabat

Camerun-Marocco, la partita

