Coppa d'Africa, il Marocco festeggia la vittoria a tavolino: "Ristabilita la legalità"

Perché la Caf ha revocato la vittoria del Senegal

Il comitato d'appello della Caf ha annullato la vittoria del Senegal per 1-0 sul campo, assegnandola per 3-0 al Marocco, applicando una norma del regolamento secondo la quale una squadra non può abbandonare il campo senza il permesso dell'arbitro, pena la squalifica. In prima istanza, il comitato disciplinare della Caf non aveva contestato il risultato della finale, ma aveva inflitto sanzioni disciplinari e multe per centinaia di migliaia di euro alle federazioni di entrambi i Paesi per condotta antisportiva. Una decisione contro cui il Marocco ha fatto ricorso, ottenendo il ribaltamento del risultato del campo.