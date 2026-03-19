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Coppa d'Africa a tavolino al Marocco, Eto'o senza mezzi termini: lo sfogo fa il giro dei social

Virali alcuni messaggi dell'ex attaccante dell'Inter, presidente della Federazione calcistica camerunese, in merito all'epilogo in differita della competizione continentale
2 min
TagsEto'oCoppa d'AfricaMarocco

Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco: Non si placano le polemiche per la decisione della CAF. Come noto, due giorni fa, il comitato d'appello della Confederazione Africana di Calcio ha annunciato la revoca del titolo di Coppa d'Africa al Senegal in seguito agli incidenti verificatisi durante la finale dell'ultimo torneo. Da martedì sera si sono moltiplicate in maniera esponenziale le reazioni. Si discute tra i tifosi, ma anche a livello dirigenziale con una dura presa di posizione di Samuel Eto'o. La vicenda continua a far discutere e ha innescato un dibattito collettivo che continua ad articolarsi.

Eto'o: "Come possiamo ripristinare la fiducia dei tifosi?"

L'Équipe ha rivelato di essere entrato in possesso di alcuni messaggi inviati dal presidente della Federazione calcistica camerunese (FECAFOOT) ad altri presidenti di federazioni: "Come possiamo ripristinare la fiducia dei tifosi africani nella loro Confederazione Africana di Calcio? Come possiamo riaffermare la nostra legittimità senza indebolire ulteriormente la nostra istituzione?". Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, circa il grado di contrarietà alla decisione presa, da parte dell'ex attaccante dell'Inter.

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