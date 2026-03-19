Coppa d'Africa a tavolino al Marocco, Eto'o senza mezzi termini: lo sfogo fa il giro dei social

Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco: Non si placano le polemiche per la decisione della CAF. Come noto, due giorni fa, il comitato d'appello della Confederazione Africana di Calcio ha annunciato la revoca del titolo di Coppa d'Africa al Senegal in seguito agli incidenti verificatisi durante la finale dell'ultimo torneo. Da martedì sera si sono moltiplicate in maniera esponenziale le reazioni. Si discute tra i tifosi, ma anche a livello dirigenziale con una dura presa di posizione di Samuel Eto'o. La vicenda continua a far discutere e ha innescato un dibattito collettivo che continua ad articolarsi.