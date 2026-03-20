Polemiche infinite per la Coppa d'Africa, la rabbia Senegal continua: "Vogliono sgozzarci e seppellirci..."

Parole al veleno del portavoce senegalese: "Oggi mi vergogno di essere africano"

Dopo le affermazioni riguardo al 'fastidio' che il Senegal provochi sulla scacchiera africana, Bakary Cissé ha proseguito: "È una decisione sorprendente, infondata e sproporzionata, che va contro lo spirito dei regolamenti della CAF. Eravamo a conoscenza di questa decisione. Ma la Federazione l'ha contestata con forza. È legalmente discutibile. È stata presa in contrasto con i principi fondamentali del diritto sportivo. Di chi è la colpa? Dell'intero sistema! È stato catastrofico. Oggi mi vergogno persino di essere africano. Ci troviamo di fronte a un sistema corrotto. Sono senza parole. Il calcio africano deve essere rispettato. Non ha più senso nemmeno venire a giocare nella Coppa d'Africa. Coloro che dovrebbero venire a difendere il trofeo ci stanno dimostrando che è solo un piccolo torneo. Il sistema è completamente di parte. Vogliamo che il trofeo venga consegnato (allo Stade de France), questo era il piano. La decisione finale spetterà al presidente della Federazione. Questo trofeo è il risultato di un lungo impegno, del lavoro di tutto il popolo senegalese".