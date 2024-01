Milan e Atalanta unite nel ritardo

Il Milan ha vinto l’ultima Coppa Italia un calcio fa. C’era Ancelotti in panchina, Rui Costa e Kakà insieme: i reduci dal trionfo di Manchester (Champions sollevata sotto gli occhi delusi degli juventini, maggio 2003) riuscirono a rifilare 6 gol tra andata e ritorno alla Roma di Fabio Capello. L’Atalanta l’ha conquistata nella notte dei tempi, contro il Toro nel lontano ’63 e sfiorata un paio di volte durante l’era moderna. I precedenti più recenti risalgono al maggio del 2019 contro la Lazio di Inzaghi (e in quella occasione le polemiche per un rigore invocato da Gasp non sono ancora sopite) e nel 2021 davanti alla Juve di Pirlo esaltata da una rasoiata di Federico Chiesa.