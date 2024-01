Milan, ufficiale il rientro di Gabbia: i dettagli

I numeri di Gabbia al Villareal

In stagione, Gabbia ha totalizzato 13 presenze totali con il Villareal, di cui 6 nella fase a gironi dell'Europa League. L'ultimo match che ha giocato risale al 14 dicembre, in occasione della sfida tra Rennes e Villareal, vinta dagli spagnoli per 3-2. Gabbia torna in rossonero dopo il trasferimento in prestito effettuato lo scorso 26 luglio.