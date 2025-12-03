Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE

- 28'L. Lucca (ass. : A. Vergara)
Il Napoli di Conte fa il suo debutto in Coppa Italia. Alle ore 18 gli azzurri, reduci dalla vittoria all'Olimpico contro la Roma di Gasperini, scenderanno in campo al Maradona per sfidare il Cagliari di Pisacane negli ottavi di finale della competizione. Chi vince avanza ai quarti, dove sfiderà una tra Fiorentina e Como tra il 4 e l'11 febbraio 2026. Napoli e Cagliari si sono già sfidate quest'anno, con la vittoria degli azzurri firmata dal gol allo scadere di Anguissa. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
18:31
+++ 27' - Napoli-Cagliari 1-0: la sblocca Lucca! +++
Napoli in gol praticamente al primo tiro in porta, dopo una punizione di Elmas deviata in corner da Luperto, è lo stesso Elmas a pennellare per la testa di Lucca, che sul secondo palo schiaccia in rete, battendo un incerto Caprile!
18:27
25' - Metà del primo tempo e niente tiri in porta
Spettacolo non proprio esaltante al Maradona, passata la metà del primo tempo e ancora nessun tiro in porta da parte delle due squadre. Partita più tattica di quel che si potesse pensare.
18:25
22' - Ammonito Luperto
Bella corsa del giovane Ambrosino, che brucia Luperto: il difensore del Cagliari lo stende senza troppi complimenti e rimedia il primo cartellino giallo del match.
18:23
20' - Qualche fischio dagli spalti per Lucca
Primo tentativo di Lucca, che oggi ha una grande occasione: l'attaccante prova a liberare il destro dal limite, ma poi sbaglia il controllo e viene contrato. Si alza qualche fischio dagli spalti per il centravanti del Napoli.
18:20
15' - Fase di equilibrio in campo
Dopo un avvio in pressione da parte del Napoli, il Cagliari si è messo meglio in campo e ora non lascia spazi alla squadra di Conte. Fase di equilibrio del match.
18:14
10' - Si fa vedere il Cagliari
Dopo 10 minuti passati in affanno nella propria metà campo, si fa vedere in avanti il Cagliari, che guadagna il suo primo calcio d'angolo, senza esito.
18:08
5' - Partenza convinta del Napoli
Napoli che parte con il piede pigiato sull'acceleratore: già un paio di corner guadagnati e un Cagliari subito in affanno davanti a Caprile.
18:02
1' - Via a Napoli-Cagliari!
Prima il minuto di silenzio dedicato a Pietrangeli, concluso da un lungo applauso, poi il via a Napoli-Cagliari, con i padroni di casa che danno il calcio d'inizio!
17:57
Napoli e Cagliari entrano in campo
Napoli e Cagliari scendono ora in campo: inno della Serie A e poi si comincia!
17:45
Napoli-Cagliari, tra un quarto d'ora si comincia
I giocatori stanno ultimando il riscaldamento pre-partita, per poi rientrare negli spogliatoi. Tra un quarto d'ora il fischio d'inizio di Sacchi che sancirà l'inizio della sfida.
17:37
Lukaku e Lucca, Manna risponde: "Non affrettiamo i tempi"
Queste le parole del ds Manna ai microfoni di Sport Mediaset: "La squadra è più completa rispetto all’anno scorso. Lucca è forte ma ci vuole pazienza: ci aspettiamo delle risposte da lui, è un giocatore su cui abbiamo investito. Lukaku? Sta lavorando, sta crescendo, ma non dobbiamo avere fretta, viene da un infortunio importante, in particolare per la sua struttura muscolare. Non gli mettiamo troppe ansie. La Coppa Italia è un obiettivo importante, manca da 5 anni a Napoli. Ci sono dei giocatori che stanno lavorando bene e si devono far trovare pronti. Abbiamo in campo una buona formazione, con qualche esperimento, ma sono sicuro che approcceremo il match nel modo giusto".
17:29
Napoli, pienone al Maradona per la sfida di Coppa Italia
A dispetto dell’orario e del giorno feriale, si presenta un Maradona in vecchio stile: oltre 47.000 gli spettatori attesi allo stadio a sostenere il Napoli di Conte per il passaggio del turno.
17:21
Cagliari, la formazione ufficiale di Pisacane
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. Allenatore: Pisacane
17:19
Napoli, la formazione ufficiale di Conte
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. Allenatore: Conte.
17:17
Napoli-Cagliari, Coppa Italia: come vederla in tv e streaming
Tutte le informazioni sulla partita tra Napoli e Cagliari e su come vederla in diretta tv o streaming. LEGGI QUI
17:13
Napoli, il Maradona è un fortino
Il Napoli è l'unica squadra imbattuta nei match casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni. In 19 match al Maradona i partenopei hanno ottenuto 14 vittorie e 5 pareggi, un vero e proprio fortino per la squadra di Conte.
17:08
Il Napoli mai visto di Conte: rivoluzione in Coppa Italia
Sono attesi ben otto cambi nella sfida secca al Maradona che vale la qualificazione ai quarti di finale. Conte cambia, cambia tantissimo ma non tutto: l’emergenza, sembra un paradosso, ha colpito anche le rotazioni. LEGGI TUTTO
17:06
Napoli-Cagliari, il precedente in questa stagione
Napoli e Cagliari si sono già affrontate in questa stagione. Lo scorso 30 agosto (2ª giornata di campionato) gli azzurri di Conte hanno rischiato di sbattere contro il muro rossoblù dei ragazzi di Pisacane. A risolvere la sfida in extremis ci ha pensato Anguissa, decisivo al 95' con la rete che è valsa i tre punti. Ora le due squadra si affrontano di nuovo, con un Napoli diverso per via del turnover e dei tanti infortuni accaduti nelle ultime settimane.
17:02
Le probabili formazioni di Conte e Pisacane
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. Allenatore: Conte.
CAGLIARI (5-3-2): Caprile; Di Pardo, Pintus, Luperto, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Rog, Gaetano; Kiliçsoy, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.
17:00
Napoli-Cagliari: Conte sfida Pisacane agli ottavi di Coppa Italia
Napoli e Cagliari si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per gli azzurri di Conte si tratta del debutto nella competizione, mentre i rossoblù di Pisacane hanno superato i sedicesimi battendo il Frosinone. Fischio d'inizio alle ore 18 allo Stadio Maradona: segui la diretta.
