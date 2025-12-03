Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE

Il Napoli di Conte fa il suo debutto in Coppa Italia . Alle ore 18 gli azzurri, reduci dalla vittoria all'Olimpico contro la Roma di Gasperini , scenderanno in campo al Maradona per sfidare il Cagliari di Pisacane negli ottavi di finale della competizione. Chi vince avanza ai quarti, dove sfiderà una tra Fiorentina e Como tra il 4 e l'11 febbraio 2026. Napoli e Cagliari si sono già sfidate quest'anno, con la vittoria degli azzurri firmata dal gol allo scadere di Anguissa . Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

17:57

Napoli e Cagliari entrano in campo

Napoli e Cagliari scendono ora in campo: inno della Serie A e poi si comincia!

17:45

Napoli-Cagliari, tra un quarto d'ora si comincia

I giocatori stanno ultimando il riscaldamento pre-partita, per poi rientrare negli spogliatoi. Tra un quarto d'ora il fischio d'inizio di Sacchi che sancirà l'inizio della sfida.

17:37

Lukaku e Lucca, Manna risponde: "Non affrettiamo i tempi"

Queste le parole del ds Manna ai microfoni di Sport Mediaset: "La squadra è più completa rispetto all’anno scorso. Lucca è forte ma ci vuole pazienza: ci aspettiamo delle risposte da lui, è un giocatore su cui abbiamo investito. Lukaku? Sta lavorando, sta crescendo, ma non dobbiamo avere fretta, viene da un infortunio importante, in particolare per la sua struttura muscolare. Non gli mettiamo troppe ansie. La Coppa Italia è un obiettivo importante, manca da 5 anni a Napoli. Ci sono dei giocatori che stanno lavorando bene e si devono far trovare pronti. Abbiamo in campo una buona formazione, con qualche esperimento, ma sono sicuro che approcceremo il match nel modo giusto".

17:29

Napoli, pienone al Maradona per la sfida di Coppa Italia

A dispetto dell’orario e del giorno feriale, si presenta un Maradona in vecchio stile: oltre 47.000 gli spettatori attesi allo stadio a sostenere il Napoli di Conte per il passaggio del turno.

17:21

Cagliari, la formazione ufficiale di Pisacane

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. Allenatore: Pisacane

17:19

Napoli, la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. Allenatore: Conte.

17:17

Napoli-Cagliari, Coppa Italia: come vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla partita tra Napoli e Cagliari e su come vederla in diretta tv o streaming. LEGGI QUI

17:13

Napoli, il Maradona è un fortino

Il Napoli è l'unica squadra imbattuta nei match casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni. In 19 match al Maradona i partenopei hanno ottenuto 14 vittorie e 5 pareggi, un vero e proprio fortino per la squadra di Conte.

17:08

Il Napoli mai visto di Conte: rivoluzione in Coppa Italia

Sono attesi ben otto cambi nella sfida secca al Maradona che vale la qualificazione ai quarti di finale. Conte cambia, cambia tantissimo ma non tutto: l’emergenza, sembra un paradosso, ha colpito anche le rotazioni. LEGGI TUTTO

17:06

Napoli-Cagliari, il precedente in questa stagione

Napoli e Cagliari si sono già affrontate in questa stagione. Lo scorso 30 agosto (2ª giornata di campionato) gli azzurri di Conte hanno rischiato di sbattere contro il muro rossoblù dei ragazzi di Pisacane. A risolvere la sfida in extremis ci ha pensato Anguissa, decisivo al 95' con la rete che è valsa i tre punti. Ora le due squadra si affrontano di nuovo, con un Napoli diverso per via del turnover e dei tanti infortuni accaduti nelle ultime settimane.