Lazio, i convocati per gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan: c'è una sorpresa nella lista di Sarri

Lazio, contro il Milan si rivede Cancellieri

Tra i 23 calciatori presenti nella lista di Sarri c'è infatti anche l'attaccante Cancellieri, out dal 19 ottobre quando si era infortunato nel corso della partita di campionato pareggiata dalla Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. Tra i convocati non c'è Hysaj, fuori lista in Serie A ma utilizzabile in Coppa Italia, mentre sono sempre ai box gli infortunati Cataldi, Rovella e Gigot.

I 23 convocati di Sarri per la Coppa Italia

Portieri - Mandas, Furlanetto, Provedel.

Difensori - Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.

Centrocampista - Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic.

Attaccanti - Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.