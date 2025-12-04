Corriere dello Sport.it
Lazio, i convocati per gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan: c'è una sorpresa nella lista di Sarri

Sono 23 i biancocelesti nella lista diramata dal club a poche ore dal match in programma all'Olimpico, il tecnico ritorva Cancellieri: tutti i dettagli
2 min
TagsLazioMilanconvocati

ROMA - C'è una sorpresa nella lista dei convocati diramata dalla Lazio a poche ore dalla sfida in programma nella serata di oggi (4 dicembre, ore 21) all'Olimpico contro il Milan, valida per gli ottavi della Coppa Italia, che arriva a cinque giorni dalla sfida di campionato vinta dai rossoneri a San Siro (con coda polemica per un rigore non concesso ai biancocelesti nel finale).

Lazio, contro il Milan si rivede Cancellieri

Tra i 23 calciatori presenti nella lista di Sarri c'è infatti anche l'attaccante Cancellieri, out dal 19 ottobre quando si era infortunato nel corso della partita di campionato pareggiata dalla Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. Tra i convocati non c'è Hysaj, fuori lista in Serie A ma utilizzabile in Coppa Italia, mentre sono sempre ai box gli infortunati Cataldi, Rovella e Gigot.

I 23 convocati di Sarri per la Coppa Italia

Portieri - Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori - Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampista - Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic.
Attaccanti - Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.

 

 

 

